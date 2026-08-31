"Regista, sceneggiatore, montatore, scrittore e anche attore, Tinto Brass è maestro di un cinema radicalmente libero, visionario e anticipatore, capace di attraversare i generi e le epoche con la forza di uno sguardo sempre irriverente, anticonformista e profondamente vitale - si legge nella motivazione dei Giornalisti Cinematografici - Brass ha saputo reinventare il linguaggio cinematografico con il gusto del cinema d'autore e, insieme, l'istinto del grande sperimentatore. Un protagonista unico del cinema italiano che ha osato guardare oltre le regole dello sguardo per inventarsi l'immaginario di un cinema siglato da provocazioni culturali che hanno segnato la storia del costume e dello spettacolo".

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