Mostra del Cinema di Venezia 2026, a Tinto Brass il Premio Pietro Bianchi del SngciCinema
Va a Tinto Brass il Premio Pietro Bianchi, riconoscimento che i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) consegnano tradizionalmente al Lido, da sempre d'intesa con la Biennale di Venezia, ad una personalità eccellente del cinema italiano. La motivazione
Va al maestro del cinema erotico italiano, il Premio Pietro Bianchi, riconoscimento che i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) consegnano tradizionalmente al Lido, da sempre d'intesa con la Biennale di Venezia, ad una personalità eccellente del cinema italiano. Un tributo che si lega quest'anno più che mai alla Biennale, con la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera, che dedicano la preapertura, al suo film Col cuore in gola (1967), presentato in anteprima mondiale domani, primo settembre, nella versione restaurata in digitale 4k.
"Regista, sceneggiatore, montatore, scrittore e anche attore, Tinto Brass è maestro di un cinema radicalmente libero, visionario e anticipatore, capace di attraversare i generi e le epoche con la forza di uno sguardo sempre irriverente, anticonformista e profondamente vitale - si legge nella motivazione dei Giornalisti Cinematografici - Brass ha saputo reinventare il linguaggio cinematografico con il gusto del cinema d'autore e, insieme, l'istinto del grande sperimentatore. Un protagonista unico del cinema italiano che ha osato guardare oltre le regole dello sguardo per inventarsi l'immaginario di un cinema siglato da provocazioni culturali che hanno segnato la storia del costume e dello spettacolo".
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