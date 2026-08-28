Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 agosto segno per segno

Responsabilità e piccoli imprevisti vi chiedono pazienza, ma avete lucidità e tempismo per superare ogni difficoltà. In amore il vostro fascino è particolarmente forte e può favorire nuove conquiste, mentre sul lavoro rapidità e concentrazione portano risultati. La fortuna vi invita a usare dolcezza e diplomazia per evitare tensioni.

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