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Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 agosto segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per vivere al meglio una nuova giornata: sarà speciale? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 27 agosto.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata dinamica e positiva, con lucidità e determinazione che vi aiutano a superare eventuali ostacoli. In amore cresce la sintonia, mentre sul lavoro collaborazione e buon senso portano risultati. La fortuna sostiene le vostre iniziative e vi aiuta a cogliere le occasioni giuste.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

La giornata scorre serena e armoniosa, lasciandovi più tranquilli anche nei rapporti personali. In amore sensibilità e comunicazione favoriscono incontri piacevoli, mentre sul lavoro arrivano soddisfazioni importanti. La fortuna vi aiuta a riconoscere e sfruttare al meglio le opportunità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Ritrovate entusiasmo, leggerezza e voglia di stare in compagnia, vivendo una giornata più brillante. In amore cresce la complicità, mentre sul lavoro rapidità e organizzazione vi permettono di gestire tutto con successo. La fortuna arriva attraverso intuizioni e consigli preziosi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

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CANCRO

Una giornata pacata vi permette di recuperare serenità e affrontare con maggiore equilibrio gli impegni. In amore sarete presenti e attenti, mentre sul lavoro riuscirete a chiudere una situazione impegnativa con soddisfazione. La fortuna premia la vostra costanza e la capacità di agire con determinazione.

 

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LEONE

La giornata presenta qualche oscillazione, ma vi offre anche l’occasione di ritrovare calma e benessere. In amore la condivisione rafforza i rapporti, mentre sul lavoro arrivano risultati che confermano il vostro valore. La fortuna si manifesta attraverso gratificazioni personali e maggiore serenità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

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VERGINE

Il periodo continua a regalarvi progressi concreti e una crescente fiducia nelle vostre capacità. In amore ritrovate calore e sincerità, mentre sul lavoro collaborazione e competenza vi rendono particolarmente apprezzati. La fortuna accompagna le vostre scelte e porta armonia nei rapporti.

 

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BILANCIA

Giornata armoniosa, ideale per ritrovare energia, equilibrio e attenzione verso voi stessi. In amore il fascino non vi manca, mentre sul lavoro riuscite a risolvere con abilità anche qualche problema imprevisto. La fortuna premia l’impegno e può regalarvi piacevoli occasioni di svago.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Potete sentirvi più impazienti del solito, ma mantenendo la calma riuscirete a vivere una giornata positiva. In amore prevalgono romanticismo e complicità, mentre sul lavoro è meglio ignorare le chiacchiere e concentrarvi sui vostri obiettivi. La fortuna vi invita alla prudenza e premia il vostro equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

Una giornata ricca di energia e soddisfazioni vi permette di mettere in luce le vostre qualità migliori. In amore aumentano passione e sicurezza, mentre sul lavoro riuscite a farvi rispettare grazie alla vostra lucidità. La fortuna vi accompagna e favorisce scelte capaci di portarvi risultati positivi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

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CAPRICORNO

La giornata richiede pazienza e determinazione, soprattutto nelle questioni personali, ma saprete mantenere il controllo. In amore possono arrivare incontri interessanti, mentre sul lavoro ricevete apprezzamenti e conferme importanti. La fortuna vi sostiene quando affrontate ogni situazione con concretezza e organizzazione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

Giornata tra qualche alto e basso, ma la vostra razionalità vi aiuta a superare facilmente le piccole tensioni. In amore comprendete meglio ciò che desiderate, mentre sul lavoro la diplomazia vi rende fondamentali per ristabilire l’armonia. La fortuna favorisce intuizione, buon senso e scelte pratiche.

 

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PESCI

La giornata vi invita alla sincerità e alla trasparenza, rendendo più semplici i rapporti con gli altri. In amore arrivano novità e una forte capacità di attrazione, mentre sul lavoro creatività e impegno portano risultati soddisfacenti. La fortuna accompagna le vostre scelte e vi invita a cogliere le occasioni con fiducia.

 

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