Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo del 26 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Introduzione

In calendario anche per oggi una nuova giornata da vivere al meglio: sarà produttiva? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 26 agosto.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata parte con energia e fiducia, anche se qualche piccolo contrattempo potrebbe richiedere pazienza. In amore cresce il desiderio di stabilità e intesa, mentre sul lavoro determinazione e tempismo vi aiutano a ottenere risultati importanti. La fortuna vi accompagna con leggerezza e soddisfazioni inattese.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Una giornata in miglioramento vi permette di chiudere questioni ancora aperte e guardare avanti con serenità. In amore aumenta la sicurezza, mentre nel lavoro decisioni importanti aprono nuove prospettive. La fortuna favorisce soprattutto benessere e soddisfazione personale.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

Il clima è positivo e vi aiuta a ritrovare armonia nelle relazioni e nella vita quotidiana. In amore intuizione e sensibilità vi guidano, mentre sul lavoro gli sforzi iniziano a dare risultati concreti. La fortuna arriva attraverso idee, incontri e nuove occasioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

La giornata vi invita a mettere ordine nelle situazioni rimaste in sospeso con sensibilità e determinazione. In amore fate spazio a emozioni nuove, mentre nel lavoro potete distinguervi grazie a impegno e confronto. La fortuna vi sostiene quando mantenete lucidità e spontaneità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

Vi aspetta una giornata dinamica, piena di energia e voglia di mettervi in gioco. In amore possono arrivare emozioni sorprendenti, mentre sul lavoro giungono segnali incoraggianti. La fortuna cresce quando avete il coraggio di uscire dalle abitudini.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

La giornata è produttiva e vi vede pronti a trasformare ogni difficoltà in una soluzione concreta. In amore dimostrate generosità e ricevete affetto, mentre sul lavoro entusiasmo e precisione vi fanno rendere al meglio. La fortuna nasce dalla vostra affidabilità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Il cielo regala una giornata serena, anche se qualche momento di stanchezza suggerisce di rallentare. In amore cercate complicità e tranquillità, mentre nel lavoro sarà utile alternare impegno e pause. La fortuna vi sorride quando mantenete equilibrio e fiducia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Qualche incombenza potrebbe appesantire l’inizio della giornata, ma riuscirete presto a rimettere tutto in ordine. In amore aumentano passione e sicurezza, mentre sul lavoro creatività e determinazione favoriscono ottimi risultati. La fortuna arriva dosando entusiasmo e prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

La giornata esalta sensibilità e intuito, creando un clima favorevole e stimolante. In amore possono nascere occasioni interessanti, mentre sul lavoro nuovi contatti aprono prospettive promettenti. La fortuna si manifesta attraverso incontri e opportunità da cogliere.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Una giornata un po’ altalenante vi invita a non dare troppo peso ai piccoli contrattempi. In amore condividere momenti semplici rafforza il legame, mentre sul lavoro qualche distrazione rallenta il ritmo senza compromettere i risultati. La fortuna torna dalla vostra parte con calma e fiducia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

L’ottimismo vi accompagna e vi aiuta a gestire con spirito pratico ciò che resta da definire. In amore vivete momenti di complicità, mentre sul lavoro comunicazione e nuove idee favoriscono passi avanti. La fortuna segue le vostre intuizioni, oggi particolarmente efficaci.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

La giornata vi regala lucidità, energia e una visione più chiara del futuro. In amore una passione intensa può sorprendervi, mentre sul lavoro entusiasmo e impegno producono risultati incoraggianti. La fortuna vi sostiene e allontana alcune recenti preoccupazioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Oroscopo del 26 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Detersivi per lavatrice, i migliori prodotti secondo Altroconsumo

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 25 agosto: i numeri vincenti

Lifestyle

Oroscopo di settembre 2026, le previsioni e i consigli mensili

Lifestyle

Oroscopo del 25 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri