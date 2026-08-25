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Oroscopo di settembre 2026, le previsioni e i consigli mensili per tutti i segni

Lifestyle

Introduzione

Cosa ti prospetta il mese di settembre che sta per arrivare? Sarà un periodo interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Settembre vi invita a riprendere ciò che avevate lasciato in sospeso, con nuove energie e una maggiore voglia di cambiamento. In amore servono attenzione e pazienza, mentre sul lavoro disciplina e determinazione possono portarvi verso risultati importanti. La fortuna cresce soprattutto quando saprete cogliere le nuove opportunità senza forzare i tempi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Un mese vivace, tra qualche tensione e interessanti possibilità di crescita, vi chiede di mantenere equilibrio e concretezza. In amore passione e magnetismo sono protagonisti, mentre nel lavoro energia e spirito d’iniziativa favoriscono nuovi traguardi. La fortuna vi sostiene, ma sarà importante evitare eccessi e decisioni impulsive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Settembre porta entusiasmo, trasformazioni positive e una rinnovata fiducia nelle vostre capacità. In amore non mancano incontri sorprendenti e possibilità di costruire qualcosa di importante, mentre sul lavoro è il momento giusto per puntare più in alto. La fortuna favorisce intuizioni, occasioni e nuove strade da esplorare.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Il mese si apre con qualche incertezza, ma la vostra determinazione vi aiuterà a trasformare le difficoltà in occasioni di crescita. In amore aumenta il fascino e torna la voglia di lasciarsi coinvolgere, mentre sul lavoro energia e iniziativa vi permettono di farvi notare. La fortuna premia prudenza, attenzione e scelte ben ponderate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

Settembre continua a spingervi verso una fase di crescita e rinnovamento, con una forte voglia di migliorare la vostra vita. In amore possono nascere relazioni più profonde e soddisfacenti, mentre sul lavoro ottimismo e apertura favoriscono collaborazioni e progressi. La fortuna è dalla vostra parte e può regalarvi occasioni interessanti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Il mese vi restituisce energia, fiducia e una maggiore voglia di vivere con leggerezza, lasciando andare ciò che non vi fa più stare bene. In amore fascino e passione aumentano, mentre sul lavoro flessibilità e lucidità vi aiutano a trovare la strada giusta. La fortuna porta piccole soddisfazioni e vi sostiene soprattutto nelle iniziative personali.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Settembre apre una fase ricca di possibilità, anche se alcune scelte richiederanno attenzione e maggiore chiarezza. In amore possono nascere passioni importanti o nuovi equilibri, mentre sul lavoro comunicazione e nuove opportunità favoriscono il cambiamento. La fortuna vi accompagna, soprattutto quando evitate illusioni e valutate bene ogni proposta.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Questo mese richiede pazienza: state preparando qualcosa di importante, anche se i risultati potrebbero arrivare gradualmente. In amore tornano armonia e passione, mentre sul lavoro intuito, concentrazione e determinazione vi permettono di superare situazioni complesse. La fortuna cresce con prudenza e buon senso, soprattutto nelle decisioni importanti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Settembre continua il percorso di crescita che avete intrapreso, regalandovi entusiasmo e nuove prospettive. In amore possono arrivare svolte sorprendenti, mentre sul lavoro stabilità e opportunità vi permettono di guardare avanti con fiducia. La fortuna è particolarmente vivace e può offrirvi occasioni da cogliere con coraggio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Il mese vi mette davanti a qualche responsabilità in più, ma porta anche occasioni per ritrovare equilibrio e maggiore serenità. In amore sarà importante evitare rigidità e illusioni, mentre sul lavoro attenzione e collaborazione vi aiuteranno a superare le tensioni. La fortuna arriva gradualmente e premia soprattutto prudenza e pazienza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Settembre vi restituisce entusiasmo e voglia di sperimentare, spingendovi verso idee e progetti nuovi. In amore il desiderio di rinnovamento è forte, mentre sul lavoro innovazione e metodo possono portarvi a importanti passi avanti. La fortuna favorisce intuizioni e opportunità inattese, purché evitiate eccessi di sicurezza.

 

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11/12

PESCI

Il mese alterna momenti di incertezza a interessanti possibilità di cambiamento e liberazione da ciò che vi pesa. In amore tornano armonia e passione, mentre sul lavoro energia e determinazione vi aiutano a far emergere le vostre qualità. La fortuna migliora gradualmente e vi invita a gestire ogni scelta con saggezza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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