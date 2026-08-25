Un mese vivace, tra qualche tensione e interessanti possibilità di crescita, vi chiede di mantenere equilibrio e concretezza. In amore passione e magnetismo sono protagonisti, mentre nel lavoro energia e spirito d’iniziativa favoriscono nuovi traguardi. La fortuna vi sostiene, ma sarà importante evitare eccessi e decisioni impulsive.

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