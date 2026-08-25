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Oroscopo del 25 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Introduzione

In calendario anche per oggi una nuova giornata da vivere al meglio: sarà produttiva? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 25 agosto.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Il cielo di oggi vi mette in evidenza e vi rende più fiduciosi. In amore passione e dialogo trovano un buon equilibrio, soprattutto se cercate emozioni vere. Sul lavoro possono arrivare conferme importanti, mentre la fortuna chiede calma davanti a qualche tensione domestica.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Qualche piccolo fastidio non vi impedisce di mantenere lucidità. In amore il fascino cresce, ma non trascurate i gesti semplici che tengono vivo il rapporto. Sul lavoro creatività e buoni contatti vi aiutano a migliorare un progetto, mentre la fortuna favorisce una scelta pratica ben gestita.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Il giorno vi porta voglia di svago, leggerezza e nuove soddisfazioni. In amore cercate più dialogo e maggiore complicità con chi avete accanto. Sul lavoro chiudete un impegno con abilità, mentre la fortuna vi invita a sfruttare bene questo momento positivo.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Oggi qualche malumore può affiorare, ma riuscite a restare centrati. In amore cresce il bisogno di evasione, da vivere però con misura se siete già in coppia. Sul lavoro fantasia e intuito rendono più brillante ciò che fate, mentre la fortuna consiglia prudenza davanti a promesse troppo facili.

 

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4/12
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LEONE

Il clima attorno a voi diventa più sereno e vi restituisce slancio. In amore l’intesa può farsi più intensa e aprire spazio a novità piacevoli. Sul lavoro ritrovate buoni rapporti e maggiore sicurezza, mentre la fortuna suggerisce attenzione prima di un investimento importante.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Oggi vi sentite più solidi, presenti e pronti a far valere le vostre capacità. In amore si aprono possibilità stimolanti, soprattutto per chi ha voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro concentrazione e precisione vi rendono efficaci, mentre la fortuna permette qualche piacere ben scelto.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Qualche pensiero richiede più presenza, ma la vostra lucidità resta forte. In amore una passione recente può portarvi in una fase nuova e coinvolgente. Sul lavoro visione e buon senso vi aiutano a orientarvi meglio, mentre la fortuna vi protegge da proposte poco convincenti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La giornata è variabile, ma vi permette di chiarire ciò che va sistemato. In amore non lasciatevi guidare dalla stanchezza e ritrovate un dialogo più sereno. Sul lavoro affrontate una questione complessa con decisione, mentre la fortuna chiede attenzione agli acquisti inutili.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Oggi tornano entusiasmo e voglia di sentirvi utili per chi vi sta vicino. In amore il clima si fa più dolce e può rafforzare un sentimento importante. Sul lavoro ambizione e intuito vi aiutano a guardare avanti, mentre la fortuna consiglia cautela nei progetti condivisi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Un po’ di fatica non vi toglie la capacità di restare concreti. In amore qualche silenzio va rispettato senza trasformarlo in distanza. Sul lavoro disciplina e impegno portano riconoscimenti, mentre la fortuna può spingervi ad aiutare qualcuno in modo generoso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Oggi una ventata più calda vi rende meno distaccati e più partecipi. In amore vi lasciate andare con maggiore intensità, senza perdere il vostro tocco originale. Sul lavoro tutto scorre con ordine e senza troppi pesi, mentre la fortuna può portarvi verso un acquisto utile.

 

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11/12

PESCI

La giornata è vivace e vi invita a uscire da qualche timidezza. In amore vi sentite più sicuri e pronti a esprimere ciò che provate. Sul lavoro grinta e creatività vi aiutano a portare avanti un progetto, mentre la fortuna vi spinge verso un gesto altruista.

 

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