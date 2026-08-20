Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 agosto segno per segno

Introduzione
Al via c'è una nuova giornata da affrontare al meglio: sarà ricca di sorprese? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 20 agosto.
Quello che devi sapere
ARIETE
Giornata positiva e ricca di energia, con intuizioni che vi aiutano a muovervi nella direzione giusta. In amore arrivano emozioni e possibili sorprese, mentre sul lavoro la vostra generosità vi rende preziosi. La fortuna sostiene le vostre iniziative e la voglia di condividere.
TORO
Giornata tra alti e bassi, ma con un buon equilibrio generale. In amore evitate gelosie e reazioni impulsive, mentre sul lavoro la voglia di fare vi porta a sistemare ciò che è rimasto in sospeso. La fortuna vi accompagna, soprattutto se saprete evitare gli eccessi.
GEMELLI
Giornata complessivamente positiva, anche se qualche nervosismo potrebbe creare piccoli contrasti. In amore pazienza e ascolto rafforzano l’intesa, mentre sul lavoro possono aprirsi nuove opportunità. La fortuna invita a essere prudenti e a non disperdere ciò che avete costruito.
CANCRO
Giornata luminosa e piena di energia, con il vostro intuito pronto a guidarvi nelle scelte. In amore tenerezza e complicità favoriscono nuovi avvicinamenti, mentre sul lavoro è meglio non pretendere troppo da voi stessi. La fortuna vi sostiene e vi concede qualche soddisfazione in più.
LEONE
Giornata dinamica e positiva, da vivere con vitalità, equilibrio e buonumore. In amore cresce la complicità e il fascino, mentre sul lavoro organizzazione e rapidità vi permettono di ottenere buoni risultati. La fortuna vi invita alla prudenza, senza rinunciare ai piccoli piaceri.
VERGINE
Giornata lucida e produttiva, in cui intelligenza e buon senso vi aiutano a gestire anche gli imprevisti. In amore non lasciatevi scoraggiare da qualche incomprensione, mentre sul lavoro potete raccogliere soddisfazioni importanti. La fortuna valorizza soprattutto creatività, comunicazione e talento.
BILANCIA
Giornata brillante e fortunata, con energia e sicurezza nelle vostre capacità. In amore il fascino è al massimo e favorisce incontri e conquiste, mentre sul lavoro possono finalmente svilupparsi progetti già avviati. La fortuna vi accompagna nelle iniziative e nelle occasioni di condivisione.
SCORPIONE
Giornata piacevole, anche se qualche tensione familiare potrebbe richiedere pazienza e diplomazia. In amore fascino e passione sono protagonisti, mentre sul lavoro riuscite a gestire con abilità anche gli impegni più intensi. La fortuna consiglia prudenza e di evitare eccessi.
SAGITTARIO
Giornata luminosa, ideale per scoprire nuovi interessi e vivere esperienze stimolanti. In amore le relazioni consolidate ritrovano entusiasmo, mentre sul lavoro mantenete gli occhi aperti sui cambiamenti. La fortuna vi invita a essere generosi e a godervi ciò che di bello arriva.
CAPRICORNO
Giornata molto positiva, da affrontare seguendo intuito, determinazione e buon senso. In amore si rafforzano complicità e progetti condivisi, mentre sul lavoro nuove idee possono aprire prospettive interessanti. La fortuna favorisce il completamento di ciò che avevate lasciato in sospeso.
ACQUARIO
Giornata all’insegna della serietà, della lucidità e di una visione più ampia delle situazioni. In amore sincerità e comprensione aiutano a chiarire ciò che provate, mentre sul lavoro lungimiranza e organizzazione possono portare risultati importanti. La fortuna premia la prudenza e le scelte ponderate.
PESCI
Giornata movimentata, con qualche difficoltà da gestire ma anche tanta determinazione per superarla. In amore il clima è romantico e coinvolgente, mentre sul lavoro intuito e logica vi aiutano a progettare il futuro. La fortuna favorisce nuove esperienze, cultura e occasioni capaci di arricchirvi interiormente.