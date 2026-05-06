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Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 maggio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Si parte con una nuova giornata tutta da vivere: sarà davvero particolare? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 6 maggio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata è carica di energia e slancio, con entusiasmo difficile da contenere e tanta voglia di esprimersi. In amore cresce la determinazione nel rafforzare i legami e mostrare ciò che provate con sincerità. Nel lavoro concentrazione e rapidità portano buoni risultati, mentre la fortuna premia iniziativa e socialità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Si respira un clima sereno e collaborativo, con attenzione alla vita familiare e alle relazioni vicine. In amore prevalgono stabilità e voglia di costruire qualcosa di solido o di aprirsi a nuove conoscenze. Nel lavoro serve un pizzico di coraggio per accettare cambiamenti, mentre la fortuna accompagna i progetti ben pensati.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

La giornata è vivace e piena di stimoli, con energia mentale e desiderio di novità. In amore tornano passione e leggerezza, favorendo incontri o rafforzando i legami esistenti. Nel lavoro arrivano cambiamenti interessanti e la fortuna sostiene la vostra capacità di adattamento.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

L’istinto è forte e vi guida nelle scelte, anche se serve calma per evitare tensioni inutili. In amore è meglio procedere con prudenza e ascoltare ciò che davvero sentite. Nel lavoro contano concentrazione e semplicità, mentre la fortuna vi protegge nelle decisioni più delicate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

La giornata è intensa e piena di energia positiva, con grande forza interiore e lucidità. In amore si accendono passione e complicità, rendendo i rapporti più vivi. Nel lavoro emergono determinazione e ambizione, mentre la fortuna sostiene i vostri passi più coraggiosi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Vi muovete con lucidità e spirito pratico, ma è importante dare spazio anche alle emozioni. In amore servono sincerità e ascolto per comprendere meglio ciò che provate. Nel lavoro la collaborazione è fondamentale, mentre la fortuna arriva attraverso scelte ponderate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

La giornata porta qualche oscillazione emotiva, ma anche voglia di mantenere armonia e equilibrio. In amore possono emergere dubbi o chiarimenti necessari. Nel lavoro meglio evitare eccessi di impegno, mentre la fortuna si manifesta nei momenti di calma.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

L’intuizione è forte e vi aiuta a leggere le situazioni con profondità. In amore la sensualità si esprime in modo naturale e intenso. Nel lavoro arrivano progressi graduali ma solidi, mentre la fortuna vi guida attraverso le giuste percezioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Giornata dinamica e ricca di movimento, con energia e voglia di esplorare. In amore le emozioni sono forti e mai banali, tra passione e curiosità. Nel lavoro siete molto attivi e determinati, mentre la fortuna vi accompagna con qualche imprevisto da gestire.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Si ritrova una buona stabilità dopo momenti più altalenanti, con maggiore serenità interiore. In amore cresce la complicità e la forza dei legami. Nel lavoro siete concreti e produttivi, mentre la fortuna premia la prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

La giornata è stimolante e piena di novità, con energia mentale e spirito creativo. In amore possono nascere emozioni importanti o rafforzarsi legami già presenti. Nel lavoro arrivano opportunità di crescita, mentre la fortuna sostiene i cambiamenti positivi.

 

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11/12

PESCI

L’inizio è un po’ incerto ma poi ritrovate equilibrio e chiarezza. In amore è fondamentale fidarsi delle proprie sensazioni senza farsi confondere dall’esterno. Nel lavoro emergono buone occasioni, mentre la fortuna alterna momenti altalenanti ma utili a capire meglio le situazioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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