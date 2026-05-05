Migliori panini del mondo, nella top 25 anche i tramezzini e la muffaletta sicilianaLifestyle
Introduzione
Tutti amano i panini. Più o meno conditi, farciti con carne, pesce o verdure. Racchiusi in pane casereccio, nella pita, nel pane bianco a fette, mangiati freddi, fritti o cotti nel forno. Ogni Paese ha le sue tradizioni ma tutti hanno sulle loro tavole un tipo di pane farcito con vari ingredienti. In Italia abbiamo i tramezzini, in Spagna c’è il bocadillo, in Messico il Pambazo, in Usa il lobster roll: viaggiare per il mondo significa anche assaggiare cibi tradizionali e ognuno di loro racconta un pezzo di storia gastronomica. Secondo Cnn Travel sono 25 i sandwich migliori che meritano di essere mangiati almeno una volta nella vita: una lista fatta proprio per aiutare “a restringere la scelta del panino per pianificare il prossimo viaggio”. Ecco quali sono.
Quello che devi sapere
Tramezzino (Italia)
Due o più fette di pane bianco morbido, senza crosta, solitamente tagliate a triangolo. I ripieni possono essere di ogni tipo ma i più tradizionali sono prosciutto, tonno e olive. “Sebbene originario di Torino - si legge nell’articolo del sito statunitense - Venezia ha portato questo popolare spuntino da bar a un livello superiore, farcendo triangoli di pane bianco in stile English tea con ripieni che spaziano da olive e tonno, uova sode e verdure, cumuli di prosciutto al tartufo. In tutti i bar di Venezia, all'ora di pranzo, vengono serviti vassoi di tramezzini. L’ideale è gustare questo prodotto tipico in riva al canale accompagnati da un bicchiere di vino locale".
Pan bagnat (Francia)
Tipico dello street food nizzardo, il pan bagnat è una pagnotta croccante farcita con gli ingredienti della salade niçoise: tonno, acciughe, uova sode, pomodori, olive e verdure.
Croque monsieur/madame (Francia)
Il tipico panino croccante francese si presenta in versione “maschile” e “femminile”: “per il croque monsieur, le fette di pane bianco vengono farcite con prosciutto tagliato sottile ed emmental o gruviera, spesso immerse nella pastella di uova, imburrate e fritte in padella. Per la croque madame, la componente dell'uovo viene servita fritta sopra il panino”.
Bocadillo de jamón Ibérico (Spagna)
I panini ripieni della cultura spagnola sono realizzati con un pane tipo baguette e ripieni solitamente di jamón serrano. Si possono trovare anche le varianti farcite con chorizo, formaggio o frittate di uova.
Shawarma (Medio Oriente)
Tipico della cucina mediorientale, lo shawarma è una pietanza a base di carne. Il nome, spiega la Cnn, “deriva dalla parola araba che significa ‘girare’ in riferimento al modo in cui la carne viene cotta su uno spiedo verticale”. La carne speziata grigliata (solitamente pollo, agnello o manzo) viene messa in un pane tipo pita e accompagnata da pomodori, cipolle e salse.
Falafel pita (Medio Oriente)
Nello street food mediorientale si trova anche il pane pita farcito non con la carne ma con i falafel, polpette fritte a base di ceci.
Katsu sando (Giappone)
Questo sandwich giapponese è farcito con una cotoletta di maiale fritta, impanata con il panko, tipico pangrattato della cucina nipponica.
Bánh mì (Vietnam)
Il Bánh mì è una rivisitazione della baguette, residuo del colonialismo francese in Vietnam: la versione classica è quella a base di maiale, “con chả lụa (involtino di maiale in stile vietnamita), carote sottaceto tritate, daikon sottaceto, foglie di coriandolo, maionese e altri ingredienti. Si possono trovare varianti anche con il tofu e il pollo alla citronella tagliato sottile”, si legge sulla Cnn.
Chivito (Uruguay)
Il chivito è considerato il piatto nazionale uruguaiano: il pane è riempito con il churrasco (una fetta di manzo) accompagnato da mozzarella, prosciutto cotto, bacon, uova (sode o fritte), pomodoro, lattuga, maionese e spesso olive.
Choripán (Argentina)
Questo è un semplice panino ripieno di chorizo, una salsiccia grigliata condita con la tipica salsa chimichurri a base di erbe e spezie.
Torta ahogada (Messico)
Letteralmente "panino affogato", la torta ahogada è un piatto tipico dello stato di Jalisco, in particolare di Guadalajara, in Messico. Il tritato di maiale viene infilato nel pane croccante che a sua volta viene annegato in una salsa rossa piccante.
Pambazo (Messico)
Un altro tipico panino messicano è il Pambazo. La base è un pane bianco morbido e il ripieno classico è fatto con patate a cubetti e chorizo rosolati. Il panino viene immerso in una salsa di peperoncino guajillo rossa e poi fritto.
Smørrebrød (Danimarca)
Significa “pane imburrato” ed è uno dei piatti nazionali danesi. Lo Smørrebrød è fatto con pane di segale e uno strato di burro sopra al quale si possono mettere aringhe al curry o in salamoia, gamberetti rosa, uova sode e talvolta anche roast beef.
Broodje haring (Olanda)
Tipico dello street food olandese, il Broodje haring è un panino morbido al latte farcito con aringa cruda marinata, cipolla bianca tritata e cetriolini sott'aceto.
Spatlo (Sud Africa)
Andando in Sud Africa, in particolare nella provincia di Gauteng, troviamo lo spatlo: si tratta di un quarto di pane senza mollica ripieno solitamente di patatine fritte, formaggio, pancetta, uova e salse varie.
Fricassé (Tunisia)
Spostandosi invece in Nord Africa un panino tipico è la fricassé: fritto all’esterno e farcito con tonno, patate e uovo sodo all'interno, è un must da picnic e street food.
Panino al cetriolo (Gran Bretagna)
In Gran Bretagna il panino al cetriolo accompagna il tè pomeridiano: viene spesso servito insieme agli scones e ai pasticcini. Si tratta di piccoli sandwich di pane morbido con sopra cetrioli sottilissimi, burro, pepe ed erbe fresche.
Chip butty (Gran Bretagna)
Meno fine del panino al cetriolo è il chip butty, un classico panino composto da due fette di pane bianco morbido imburrato e farcito con patatine fritte calde.
Montreal smoked meat sandwich (Canada)
Un panino adatto solo ai carnivori è questo sandwich originario del Quebec: è farcito con petto di manzo affumicato disposto a strati tra fette di pane di segale leggero e condito con senape gialla piccante.
Lobster roll (Usa)
Il famoso panino degli Stati Uniti altro non è che un pane tipo hot dog riempito però con l’aragosta. “Nel Maine - specifica la Cnn - l'aragosta viene servita fredda e mescolata con maionese, succo di limone e condimenti e infilata in un rotolo che ricorda un panino per hot dog. Nel Connecticut viene invece servito caldo con burro”.
Philly cheesesteak (Philadelphia, Usa)
Simbolo dello street food di Philadelphia è il philly cheesesteak: un panino composto da fettine sottili di manzo saltate alla piastra accompagnate da cipolle grigliate e formaggio fuso.
Po'boy (New Orleans, Usa)
A New Orleans torna il panino farcito con il pesce. Questa baguette viene riempita con frutti di mare fritti (ma esiste anche la variante di carne con il roast beef). “Nato negli anni '20 come pasto economico per lavoratori in sciopero, il suo nome deriva da "poor boy", ragazzo povero”, spiega il sito statunitense.
Muffaletta (New Orleans, Usa)
Spazio anche alla muffaletta, panino-simbolo di New Orleans che deve però le sue origini all’Italia, in particolare alla Sicilia. Furono gli immigrati italiani approdati nel quartiere francese di New Orleans tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo a portare il loro pane tondo al sesamo, la muffuletta palermitana. La muffaletta è farcita con strati di olive tritate, salame genovese, prosciutto e vari formaggi.
Reuben (Nebraska, Usa)
Negli Usa si trova anche il reuben, un sandwich caldo composto da pane di segale tostato, corned beef (o talvolta pastrami), formaggio svizzero, crauti e salsa russa. Il pane spesso viene grigliato per rendere l’esterno croccante e il formaggio fuso.
Cuban sandwich (Cuba-Usa)
Servito caldo e pressato nella griglia, il sandwich tipico di Cuba era considerato originariamente un cibo di lusso. La farcitura è fatta a strati con prosciutto bollito, maiale arrosto, sottaceti, senape, formaggio svizzero e burro.