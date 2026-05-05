Introduzione

Tutti amano i panini. Più o meno conditi, farciti con carne, pesce o verdure. Racchiusi in pane casereccio, nella pita, nel pane bianco a fette, mangiati freddi, fritti o cotti nel forno. Ogni Paese ha le sue tradizioni ma tutti hanno sulle loro tavole un tipo di pane farcito con vari ingredienti. In Italia abbiamo i tramezzini, in Spagna c’è il bocadillo, in Messico il Pambazo, in Usa il lobster roll: viaggiare per il mondo significa anche assaggiare cibi tradizionali e ognuno di loro racconta un pezzo di storia gastronomica. Secondo Cnn Travel sono 25 i sandwich migliori che meritano di essere mangiati almeno una volta nella vita: una lista fatta proprio per aiutare “a restringere la scelta del panino per pianificare il prossimo viaggio”. Ecco quali sono.