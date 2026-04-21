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Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 aprile segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Si parte con una nuova giornata da affrontare al meglio: sarà speciale? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 21 aprile. 

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata energica e brillante, caratterizzata da slancio e grande vitalità. In amore sapete unire passione e dolcezza, creando un’intesa coinvolgente. Sul lavoro siete determinati e apprezzati, mentre la fortuna vi accompagna anche nelle scelte personali e culturali.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Clima dinamico e stimolante, con una bella carica di freschezza e voglia di novità. In amore cercate esperienze nuove o consolidate stabilità, a seconda della situazione. Sul lavoro emergono idee e incontri utili, mentre la fortuna vi invita a muovervi con equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Giornata fluida e positiva, in cui tutto sembra incastrarsi al posto giusto. In amore prevale la complicità mentale e la capacità di risolvere insieme le difficoltà. Sul lavoro arrivano riconoscimenti, mentre la fortuna amplia le vostre possibilità e vi rende più sicuri.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Giornata un po’ altalenante ma nel complesso positiva, con momenti di buona apertura verso gli altri. In amore esprimete calore e sensibilità, rafforzando i legami. Sul lavoro trovate sostegno inatteso, mentre la fortuna può portarvi verso cambiamenti piacevoli.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

Atmosfera vivace e stimolante, con energia e voglia di fare. In amore si rafforza l’intesa e cresce il desiderio di costruire. Sul lavoro raccogliete risultati concreti, mentre la fortuna vi sorride attraverso amicizie e progetti condivisi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Giornata intensa e produttiva, che richiede attenzione ma porta anche soddisfazioni. In amore è importante ritagliarsi spazio per i sentimenti. Sul lavoro i risultati arrivano con impegno, mentre la fortuna sostiene i vostri sforzi e apre nuove prospettive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Atmosfera tranquilla e introspettiva, che vi aiuta a vedere le cose con maggiore chiarezza. In amore vivete emozioni intense e romantiche. Sul lavoro sapete farvi rispettare, mentre la fortuna vi premia quando agite con altruismo e sensibilità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Giornata intensa e trasformativa, ricca di stimoli e cambiamenti. In amore accogliete cambiamenti che portano crescita. Sul lavoro mostrate grande determinazione, mentre la fortuna vi spinge verso orizzonti lontani e stimolanti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Giornata armoniosa e serena, con una buona stabilità interiore. In amore trovate equilibrio e momenti speciali. Sul lavoro emergono capacità organizzative, mentre la fortuna vi guida nelle scelte grazie a una visione chiara.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Giornata costruttiva ma con qualche variazione d’umore, utile per rimettere ordine. In amore guardate al futuro con concretezza. Sul lavoro affrontate sfide con tenacia, mentre la fortuna premia gli sforzi fatti nel tempo.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Giornata positiva e ben organizzata, con chiarezza mentale e spirito pratico. In amore cercate autenticità e profondità. Sul lavoro siete efficienti e strategici, mentre la fortuna vi offre occasioni da cogliere con prontezza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Giornata luminosa e fiduciosa, con un’atmosfera serena e ispirante. In amore vi lasciate guidare dalle emozioni e da nuove prospettive. Sul lavoro dimostrate energia e impegno, mentre la fortuna sostiene i vostri progetti e rafforza la fiducia nel futuro.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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