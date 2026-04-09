Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 aprile segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per affrontare da vicino una nuova giornata: sarà da segnare sul calendario? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 9 aprile. 

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata dinamica e vivace, con energia in ripresa e voglia di socialità. In amore vivi emozioni intense ma devi evitare discussioni inutili, scegliendo il dialogo. Sul lavoro sei intraprendente e motivato, mentre la fortuna ti invita a goderti il momento senza esagerare.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Clima sereno e armonioso, con una piacevole stabilità emotiva che ti accompagna. In amore ti lasci coinvolgere con entusiasmo, ma resti lucido nelle scelte importanti. Nel lavoro trovi concentrazione e costanza, mentre la fortuna sostiene le tue iniziative con equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

Giornata movimentata ma gestita con intelligenza e prontezza. In amore serve maggiore equilibrio per evitare distrazioni o incertezze. Sul lavoro hai ottima memoria e lucidità, mentre la fortuna cresce quando condividi con generosità ciò che hai.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Atmosfera positiva ma con qualche piccolo ostacolo nelle relazioni sociali. In amore riesci a unire sentimento e passione con grande sensibilità. Nel lavoro mostri capacità di sintesi e chiarezza, mentre la fortuna si manifesta attraverso la tua generosità verso gli altri.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

Giornata brillante e piena di energia, con fiducia nelle tue capacità. In amore possono nascere emozioni improvvise e coinvolgenti. Sul lavoro affronti le sfide con determinazione, mentre la fortuna ti premia se gestisci con attenzione le tue scelte.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Clima sereno e gratificante, soprattutto nelle relazioni più vicine. In amore trovi una profonda intesa basata sulla comprensione reciproca. Nel lavoro sei lucido e preciso, mentre la fortuna ti aiuta a riflettere con saggezza sulle tue decisioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Giornata tranquilla e armoniosa, con una forte sensibilità verso gli altri. In amore prevale la dolcezza e il bisogno di costruire qualcosa di autentico. Nel lavoro serve più concentrazione, mentre la fortuna cresce grazie alla tua generosità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Giornata creativa e intensa, con grande spazio alla fantasia. In amore domina la passione e il coinvolgimento emotivo. Nel lavoro puoi incontrare qualche difficoltà, mentre la fortuna richiede prudenza e attenzione nelle scelte.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

Giornata discreta ma da gestire con equilibrio e attenzione. In amore potresti essere più sensibile o geloso del solito, ma nuove emozioni sono possibili. Nel lavoro hai buona concentrazione, mentre la fortuna migliora con atteggiamenti generosi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Giornata concreta e produttiva, guidata da lucidità e senso pratico. In amore è il momento di aprirti al dialogo e alla comprensione. Nel lavoro sei brillante e organizzato, mentre la fortuna ti invita a non esagerare con le spese impulsive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

Giornata positiva e stimolante, ricca di occasioni sociali. In amore possono nascere nuove emozioni o rafforzarsi legami già esistenti. Nel lavoro hai ottima capacità di concentrazione, mentre la fortuna ti permette di essere più generoso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Giornata dolce e armoniosa, con forte connessione emotiva. In amore il tuo fascino cresce e favorisce incontri o riavvicinamenti. Nel lavoro sei disciplinato e concentrato, mentre la fortuna accompagna le tue scelte con esiti favorevoli.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 aprile segno per segno

Lifestyle

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'8 aprile

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 7 aprile: numeri vincenti

Lifestyle

Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 7 al 12 aprile

Lifestyle

Seconda vita al cioccolato: 10 ricette per riciclare l'uovo di Pasqua