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Oroscopo di Aprile 2026, le previsioni e i consigli mensili per tutti i segni

Lifestyle

Introduzione

Cosa ti prospetta il mese di aprile che sta per arrivare? Sarà un periodo interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Il mese parte con qualche tensione ma si chiude in crescita, portando energia e voglia di rimettersi in gioco. In amore c’è passione ma serve più attenzione ai bisogni dell'altro; sul lavoro siete attivi e determinati. La fortuna vi sostiene soprattutto nella seconda parte del mese.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Un mese che alterna tranquillità e momenti di sfida, utili per rafforzare le vostre certezze. In amore si attraversano momenti di riflessione che possono portare a sviluppi positivi e maturi; nel lavoro serve pazienza prima di ripartire con slancio. La fortuna cresce gradualmente.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Periodo favorevole e ricco di stimoli, con una spinta a chiarire obiettivi e desideri. In amore si passa da sogni a decisioni concrete; nel lavoro arrivano occasioni da cogliere. La fortuna vi accompagna, soprattutto se osate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Un mese armonioso e costruttivo, con buone energie per fare scelte importanti. In amore prevale stabilità, anche se qualche dubbio può emergere; sul lavoro serve mantenere la calma nei momenti tesi. La fortuna è dalla vostra parte.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

Mese dinamico e movimentato, con alti e bassi che stimolano crescita personale. In amore le occasioni non mancano ma serve prudenza; nel lavoro avete energia e idee da sviluppare. La fortuna aiuta chi resta flessibile.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Periodo impegnativo ma utile per riorganizzare priorità e trovare equilibrio. In amore emergono tensioni ma anche occasioni per chiarirsi; sul lavoro la concentrazione migliora col tempo. La fortuna richiede cautela e lucidità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Un mese di prova ma anche di affermazione personale, in cui dimostrare il vostro valore. In amore si passa da tensioni iniziali a maggiore armonia; nel lavoro contano costanza e metodo. La fortuna cresce nella seconda metà del mese.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Un periodo fatto di contrasti, ma proprio da questi nasce la vostra forza. In amore ci sono riflessioni e consolidamenti; sul lavoro attenzione a cali di concentrazione. La fortuna è altalenante ma interessante.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Il mese segna una ripartenza, anche se non priva di ostacoli da gestire con lucidità. In amore torna il desiderio di apertura e dialogo; nel lavoro la motivazione cresce col passare dei giorni. La fortuna premia chi resta equilibrato.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Un mese più tranquillo del solito, con qualche momento di incertezza da affrontare con calma. In amore si alternano stabilità e dubbi; sul lavoro serve ritrovare chiarezza dopo una fase confusa. La fortuna è discreta ma costante.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Periodo brillante e in movimento, con opportunità da cogliere senza esitazione. In amore c’è intensità, ma attenzione agli eccessi; nel lavoro siete produttivi e pieni di idee. La fortuna vi sostiene con continuità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Un mese attivo e stimolante, con tante energie da gestire senza disperderle. In amore si vive un clima armonioso e coinvolgente; nel lavoro si alternano ritmo e concretezza. La fortuna è buona, soprattutto per chi osa di più.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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