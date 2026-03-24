Oroscopo del 24 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Siete protagonisti della giornata grazie alla vostra autorevolezza e al vostro equilibrio. In amore vi aprite con maggiore spontaneità, mentre nel lavoro trovate beneficio anche nel rallentare e prendervi cura di voi stessi. La fortuna è discreta, ma richiede di rispettare i vostri ritmi e recuperare energie.

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