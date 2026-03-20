Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 20 marzo

Una notevole lucidità mentale vi aiuta a sciogliere nodi rimasti irrisolti negli ultimi giorni. In amore emerge il desiderio di stabilità e di un legame autentico da condividere con chi vi è vicino. Nel lavoro mostrate iniziativa e rapidità, mentre la fortuna passa anche attraverso il benessere e l’energia fisica.

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