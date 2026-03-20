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Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 20 marzo

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà specialea? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno in positivo? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 20 marzo.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Una notevole lucidità mentale vi aiuta a sciogliere nodi rimasti irrisolti negli ultimi giorni. In amore emerge il desiderio di stabilità e di un legame autentico da condividere con chi vi è vicino. Nel lavoro mostrate iniziativa e rapidità, mentre la fortuna passa anche attraverso il benessere e l’energia fisica.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

L’atmosfera si mantiene stabile e vi permette di gestire con serenità le questioni odierne. In amore dimostrate affetto con gesti concreti e attenzione sincera verso chi vi sta accanto. Nel lavoro collaborate con grande efficacia, mentre la fortuna vi spinge a prendervi cura anche della vostra forma fisica.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Il vostro intuito e la capacità di comunicare con tutti, animano la giornata. In amore prevale la leggerezza, con momenti piacevoli e incontri stimolanti. Nel lavoro qualche pressione può emergere, ma saprete affrontarla con ironia, mentre la fortuna vi invita a muovervi e a restare attivi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

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CANCRO

Il periodo porta qualche incertezza, ma avete le risorse per restare centrati. In amore ritrovate un punto d’incontro con il partner, magari progettando qualcosa di piacevole insieme. Nel lavoro la creatività è favorita, mentre la fortuna consiglia di evitare decisioni affrettate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

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LEONE

Una sensazione di armonia vi accompagna e rende più intensi i legami affettivi. In amore vivete momenti di intensa sintonia e tenerezza con chi amate. Nel lavoro arrivano riconoscimenti per l’impegno dimostrato, mentre la fortuna vi regala buone notizie legate a progetti passati.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

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VERGINE

Mantenete la vostra direzione con decisione, senza farvi influenzare da ciò che vi circonda. In amore qualche piccolo dissapore può nascere, ma la sensibilità vi permette di ristabilire l’armonia. Nel lavoro sapete recuperare rapidamente eventuali distrazioni, mentre la fortuna vi sostiene nelle iniziative.

 

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BILANCIA

La giornata alterna stimoli diversi e vi invita a riflettere su alcuni atteggiamenti personali. In amore diventa importante esprimere con più chiarezza ciò che provate. Nel lavoro è bene prestare attenzione alla comunicazione, mentre la fortuna suggerisce prudenza davanti a proposte poco convincenti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

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SCORPIONE

La giornata vi vede più lucidi e determinati grazie a una rinnovata fiducia nelle vostre capacità. In amore la passione è forte, ma serve anche ascolto per mantenere l’equilibrio nel rapporto. Nel lavoro la sicurezza personale vi aiuta a sostenere chi è in difficoltà, mentre la fortuna favorisce scelte ben ponderate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

Una fase positiva vi porta il piacere di vivere la giornata accanto alle persone a cui volete bene. In amore vi esprimete con spontaneità e questo rende gli incontri particolarmente promettenti. Nel lavoro affrontate una sfida con spirito competitivo, mentre la fortuna sostiene iniziative intraprese tempo fa.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Si prospettano evoluzioni interessanti nelle relazioni e nell’ambito professionale. In amore è utile procedere con calma e valutare bene i passi da compiere. Nel lavoro emerge il vostro talento organizzativo, mentre la fortuna vi accompagna nelle decisioni più concrete.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

Il periodo vi sostiene e vi invita a distinguervi con proposte nuove. In amore potrebbero nascere occasioni inattese grazie a incontri o inviti particolari. Nel lavoro la creatività si fa notare, mentre la fortuna vi invita a godervi i piaceri della vita con misura.

 

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PESCI

Il clima generale appare incoraggiante e porta prospettive promettenti. In amore un sentimento recente può crescere rapidamente e regalare emozioni profonde. Nel lavoro sapete gestire le situazioni con equilibrio, mentre la fortuna favorisce il benessere e l’attività fisica.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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