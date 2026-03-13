Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo del 13 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Introduzione

Al via c'è una nuova giornata da affrontare: sarà speciale? Lavoro, amore e finanze ti proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 13 marzo.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata discreta con qualche oscillazione d’umore ma buona capacità di reagire. In amore cercate armonia e momenti sereni con il partner, mentre nel lavoro riuscite a mettere ordine tra idee e impegni. La fortuna vi invita alla prudenza nelle scelte.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Il clima è positivo e favorisce organizzazione e attenzione alla vita familiare. In amore domina un’atmosfera romantica e sensuale, mentre nel lavoro e nelle relazioni sociali vi fate apprezzare per dedizione e ospitalità. La fortuna sostiene decisioni ben ponderate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

Giornata leggera e vivace che stimola curiosità e voglia di contatti. In amore emergono fascino e complicità, sia nelle nuove conoscenze sia nei legami già solidi. Nel lavoro brillate per comunicazione e creatività, con intuizioni fortunate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

La giornata porta serenità e desiderio di proteggere ciò che amate. In amore cresce la complicità e la volontà di sostenersi a vicenda, mentre nel lavoro preferite ritmi più tranquilli e momenti di condivisione. La fortuna richiede solo scelte attente.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

Clima brillante che rafforza sicurezza e voglia di esprimervi. In amore vivete momenti teneri e intensi che rafforzano il legame, mentre nel lavoro e nella vita sociale la vostra personalità attira attenzione. La fortuna cresce se gestite bene l’entusiasmo.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Giornata dinamica che richiede concentrazione e capacità di adattamento. In amore ci possono essere alti e bassi, ma il dialogo riporta equilibrio. Nel lavoro emergono precisione e organizzazione, qualità che vi rendono anche fortunati nelle situazioni delicate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Il cielo favorisce serenità e relazioni armoniose. In amore nasce il desiderio di romanticismo e momenti intimi, mentre nel lavoro la vostra creatività e diplomazia vengono apprezzate. La fortuna vi accompagna se mantenete equilibrio nelle scelte.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La giornata favorisce il rafforzamento dei legami familiari e affettivi. In amore dimostrate grande comprensione e sensibilità verso il partner. Nel lavoro l’intuito vi aiuta a capire gli altri, mentre la fortuna porta incontri e situazioni piacevoli.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

Clima vivace che alimenta entusiasmo e voglia di movimento. In amore cresce il desiderio di condividere momenti speciali o aprirsi a nuove conoscenze. Nel lavoro e nella vita sociale la vostra energia attira opportunità e piccoli colpi di fortuna.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La giornata offre equilibrio e desiderio di armonia con chi vi circonda. In amore riuscite a unire affetto e stabilità, rafforzando il rapporto. Nel lavoro organizzazione e senso pratico vi aiutano, mentre la fortuna arriva dalle collaborazioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

Giornata energica che stimola iniziative e contatti con gli altri. In amore vivete momenti romantici e stimolanti che ravvivano i sentimenti. Nel lavoro arrivano riconoscimenti e fiducia, mentre la fortuna cresce grazie alla vostra simpatia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Clima sereno che migliora l’umore e la sensibilità. In amore romanticismo e comprensione rafforzano il legame con chi amate. Nel lavoro la creatività vi guida, mentre la fortuna vi sostiene quando seguite l’intuizione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 12 marzo: numeri vincenti

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 marzo segno per segno

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni dell'11 marzo segno per segno

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 10 marzo: nessun 6 centrato

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 marzo segno per segno