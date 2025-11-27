Oroscopo dicembre 2025, previsioni e consigli per tutti i segni

Dicembre chiede di rallentare e osservare con lucidità ciò che richiede ordine e chiarezza. Le relazioni possono mostrare incomprensioni, ma il dialogo attento riporta equilibrio e comprensione reciproca. Nel lavoro si alternano rallentamenti e momenti di intuizione, utili per riconsiderare direzioni e priorità. È un mese che invita alla calma, alla cura delle parole e alla prudenza, mentre la fortuna arriva da scelte ponderate e da una rinnovata consapevolezza.

