Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 26 novembre

L’atmosfera è fluida e vi sentite più leggeri e intuitivi. In amore vivete momenti intensi e la possibilità di costruire legami profondi. Nel lavoro l’intesa con chi guida o collabora con voi è ottimale. La fortuna vi chiede di evitare mosse impulsive e ascoltare chi ne sa di più.

