Milano, i ristoranti preferiti e i cibi più ordinati nel 2025

Nel food delivery italiano il confronto per un nuovo contratto collettivo dei rider è tornato al centro dell’agenda. Dopo mesi di assemblee e incontri, i sindacati hanno chiarito le proprie richieste, ma manca ancora una piattaforma comune e la firma entro il 2025 appare irrealistica: lo sguardo si sposta quindi al 2026. Sul piano economico, il settore mostra segnali di consolidamento: dopo la frenata post-pandemia e l’impatto dell’inflazione, la crescita è tornata graduale. Il mercato ruota attorno a Deliveroo, Glovo e Just Eat, affiancati da operatori locali dinamici. Le stime sul valore complessivo divergono, ma concordano su una tendenza espansiva. Intanto i grandi player, ormai parte di gruppi internazionali, stanno rivedendo strategie e modelli operativi in vista della direttiva europea sui platform workers, che nel 2026 potrebbe ridisegnare regole del lavoro e relazioni industriali nel comparto.

