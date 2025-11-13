“Dal nostro punto di osservazione incontriamo due principali tendenze - scrive Gambero Rosso nella presentazione della Guida Sushi 2026 - Innanzitutto la dedizione nel reperire i prodotti autentici quanto più possibile nel Paese di origine, grazie anche all’impegno, oltre che dei singoli e delle aziende specializzate, dell’Organizzazione del Commercio Estero Giapponese (JETRO). Alter ego di questa tendenza sono invece l’autoproduzione e l’approccio local: salse e fermentati fatti in casa, riso e ortaggi di varietà orientale coltivati in Italia (spesso in orti e aziende di proprietà), pescato delle coste italiane secondo stagione. Tutto, però, sempre nel segno dell’autenticità e del culto della materia prima”. Gambero Rosso sottolinea anche il “boom delle izakaya, locali nei quali la voglia di informalità, che sta travolgendo tutta la ristorazione, italiana ed europea. Tavole da frequentare nel quotidiano, magari dopo il lavoro, per scoprire, oltre alle specialità della cucina nipponica tradizionale (solitamente non sushi), un bere differente, che, soprattutto nel sake, il fermentato di riso che fino a pochi anni fa era semisconosciuto al pubblico tricolore, ha un importante perno di interesse”.

