Ristoranti di sushi, quali sono migliori in Italia secondo la Guida 2026 di Gambero RossoLifestyle
Nella nuova Guida Sushi 2026 del Gambero Rosso, giunta alla sua terza edizione, i ristoranti recensiti sono stati 230, in netto aumento rispetto allo scorso anno. Si arricchisce anche la rosa dei premiati con le Tre Bacchette - massimo rating in termini di eccellenza - che passano a 42, con 11 nuovi ingressi distribuiti lungo tutto il territorio. Quattro i premi speciali, mentre novità assoluta di questa edizione è l’appendice dedicata non solo ai migliori take-away, ma anche alle botteghe specializzate e gli izakaya, per chi cerca un tipo di esperienza autentica e informale, senza rinunciare alla qualità.
Come detto, aumentano rispetto alla precedente edizione i ristoranti che hanno conquistato le Tre Bacchette, massimo riconoscimento per qualità e servizio. Milano si conferma al vertice della classifica (12 premiati, con 4 new entry), seguita da Roma (6 premiati, con 2 novità) e Torino (3 premiati, con 1 novità). Gli 11 nuovi ingressi sono:
- Moon Asian Bar dell’Hotel Valadier (Roma)
- Miyabi (Torino)
- Azabu10 (Milano)
- Hatsune Zushi at Ronin (Milano)
- IYO Kaiseki (Milano)
- IYO Restaurant (Milano)
- Yamaneko (Udine)
- Ambar (Firenze)
- Nomisan (Roma)
- Ruri Kaiseki (Napoli)
- Urubamba (Napoli)
Ecco i 42 ristoranti premiati con le Tre Bacchette dal Gambero Rosso per il 2026:
- Ambar - (Firenze)
- Azabu10 - (Milano)
- Frank Sushi Club - (Terlizzi, Ba)
- Fugu Restaurant - (Lecce)
- Fusion Restaurant - (Lecce)
- Hasekura - (Roma)
- Hatsune Zushi at Ronin - (Milano)
- Hio Sushilab - (Palermo)
- Ichikawa - (Milano)
- Il Vizio all'Hotel Quattrotorri - (Perugia)
- IYO Kaiseki - (Milano)
- IYO Omakase - (Milano)
- IYO Restaurant - (Milano)
- Japit - (Benevento)
- Kensho - (Torino)
- Kiko Sushi Bar - (Roma)
- Kohaku - (Roma)
- Le Petit Restaurant Japonais - (Avigliana, To)
- Miyabi - (Torino)
- Mizuna Japanese Restaurant - (Olbia, Ss)
- Moi Omakase - (Prato)
- Moon Asian Bar dell'Hotel Valadier - (Roma)
- Nobu Milano - (Milano)
- Nobuya - (Milano)
- Nomisan - (Roma)
- Oishi Japanese Kitchen - (Teramo)
- Osaka - (Milano)
- Otoro 81 - (Napoli)
- Ruri Kaiseki - (Napoli)
- Seta Sushi Restaurant - (Bologna)
- Shiro Poporoya - (Milano)
- Sushisen - (Roma)
- Tetsu - (Ascoli Piceno)
- Uni Restaurant - (Cervia, Ra)
- Urubamba - (Napoli)
- Vero - Omakase Rooftop - (Nola, Na)
- Wasabi - (Torino)
- Wicky's Innovative Japanese Cuisine - (Milano)
- Yamaneko - (Udine)
- Yoshinobu - (Milano)
- Yuki Cucina Giapponese - (Noci, Ba)
- YuzuYa - (Bologna)
Quattro i premi speciali dell'edizione 2026 della Guida Sushi di Gambero Rosso:
- Novità dell’anno - New Kenji Mundi Riso: Ruri Kaiseki (Napoli)
- Valorizzazione del Sake - JFC Italia: IYO Omakase (Milano) e Enosake (Roma)
- Miglior carta dei vini - Spinelli: Uni Restaurant (Cervia)
- Miglior proposta di bere miscelato: Sentaku Izakaya (Bologna)
“La cucina giapponese in Italia ha raggiunto un livello di maturità impensabile solo pochi anni fa. Nei ristoranti in Guida ritroviamo quella complessità di cotture, ingredienti e tradizioni che rende la cucina nipponica così tremendamente affascinante. E oggi assistiamo a contaminazioni sempre più interessanti, sia come sapori che nei modelli di ristorazione”, ha commentato Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso. Mentre secondo Pina Sozio, curatrice della pubblicazione, “il focus sul sushi ci permette un punto di osservazione privilegiato su una specialità che rappresenta al meglio, nella sua essenzialità, il rigore della tradizione giapponese. Essenzialità che ha conquistato tutta la Penisola, con un successo di estimatori in perenne aumento”.
“Dal nostro punto di osservazione incontriamo due principali tendenze - scrive Gambero Rosso nella presentazione della Guida Sushi 2026 - Innanzitutto la dedizione nel reperire i prodotti autentici quanto più possibile nel Paese di origine, grazie anche all’impegno, oltre che dei singoli e delle aziende specializzate, dell’Organizzazione del Commercio Estero Giapponese (JETRO). Alter ego di questa tendenza sono invece l’autoproduzione e l’approccio local: salse e fermentati fatti in casa, riso e ortaggi di varietà orientale coltivati in Italia (spesso in orti e aziende di proprietà), pescato delle coste italiane secondo stagione. Tutto, però, sempre nel segno dell’autenticità e del culto della materia prima”. Gambero Rosso sottolinea anche il “boom delle izakaya, locali nei quali la voglia di informalità, che sta travolgendo tutta la ristorazione, italiana ed europea. Tavole da frequentare nel quotidiano, magari dopo il lavoro, per scoprire, oltre alle specialità della cucina nipponica tradizionale (solitamente non sushi), un bere differente, che, soprattutto nel sake, il fermentato di riso che fino a pochi anni fa era semisconosciuto al pubblico tricolore, ha un importante perno di interesse”.
