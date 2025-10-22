In cucina o fuori casa: quali sono le abitudini degli italiani

Dall’indagine, realizzata intervistando appassionati di cucina provenienti da tutta Italia e di età compresa in prevalenza tra i 25 e i 45 anni, emerge che solo il 17,6% è solito cucinare per se stesso, mentre oltre 8 italiani su 10 amano mettersi ai fornelli per famiglia o amici ascolta articolo

Gli italiani sono conviviali e casalinghi, si lasciano ispirare dai social network, specialmente Instagram, apprendono dai blog e quando mangiano fuori casa sono in cerca di sapori esotici e prediligono i ristoranti asiatici. Questa è quanto emerge da un’indagine realizzata da piattaforma Acadèmia.tv, che ha permesso di individuare le abitudini ai fornelli e al ristorante, ma soprattutto il rapporto con la tecnologia.

Italiani, appassionati di cucina Dall'indagine, realizzata intervistando appassionati di cucina provenienti da tutta Italia e di età compresa in prevalenza tra i 25 e i 45 anni, emerge che solo il 17,6% è solito cucinare per se stesso, mentre oltre 8 italiani su 10 amano mettersi ai fornelli per famiglia o amici. Per la quasi totalità, il 95%, i pasti sono un'occasione sociale importante, e per il 65% è prassi dedicare il giusto tempo alla preparazione del pasto casalingo, ovvero almeno 30 minuti ai fornelli. Sono le stesse persone che affermano di impegnarsi di più quando cucinano per gli altri, mossi dal desiderio di far star bene i commensali attraverso il cibo.

I pasti fuori casa Complici l'aumento dei prezzi fuori casa e un debole potere d'acquisto medio, l'82% delle persone mangia fuori casa non più di una volta a settimana e quando esce predilige i ristoranti italiani o le pizzerie (74% dei casi), seguiti dai ristoranti etnici (13,5%) e dalle esperienze di alta cucina (10%). Solo il 2,5% sceglie il fast food. L'aspetto ritenuto più importante al ristorante è il servizio, poi l'offerta culinaria e infine la location. Rispetto alla cucina etnica, molto più diffusa e ricercata nei grandi centri urbani, il 55% sceglie l'asiatica (cinese in testa, seguita da giapponese e indiana a pari merito con la thailandese), il 14% la mediorientale (con la libanese ad accordarsi il 73% delle preferenze, distaccando nettamente quella turca), il 12% la cucina europea (guidata dalla greca e seguita a stretto giro dalla spagnola). Appena sotto al podio si posizionano la messicana e le sudamericane, rispettivamente con il 9% e l'8% delle scelte. Oltre all'intramontabile passaparola, una persona su due dichiara di scegliere il ristorante attraverso le suggestioni che provengono dai social.

Imparare a cucinare dai social Quando si parla di cibo, infatti, non è possibile non fare i conti con i social media, che hanno reso ricette e tecniche più accessibili alle masse con una massiccia offerta di contenuti gratuiti e orientati all'intrattenimento oltre che alla divulgazione e che hanno contribuito a creare una cultura del cibo più consapevole e radicata. Il social che regna indiscusso nello stimolare fantasia e appetito degli italiani è Instagram, che, con il suo 68% di utilizzo, stacca nettamente YouTube e Facebook appaiati al 13%. Per imparare trucchi e segreti oltre che nuove ricette, nove appassionati su dieci seguono blog di cucina. Mentre il 63% dichiara di replicare le ricette che trova online, solo il 28% le condivide a sua volta.