Zwilling presenta UNLOCK, sistema per la conservazione intelligente

UNLOCK è un sistema modulare che unisce cottura, servizio e conservazione sottovuoto, con design salvaspazio e materiali innovativi

UNLOCK di Zwilling nasce per rispondere alle esigenze della cucina contemporanea: ottimizzare gli spazi senza rinunciare alle performance. Il set modulare include padelle in alluminio forgiato (20, 24 e 28 cm) con rivestimento ceramico antiaderente CERAFORCE® TITANIUM, privo di PFAS e rinforzato con titanio, e casseruole in acciaio inox a triplo strato (16 e 20 cm) per una distribuzione uniforme del calore. Tutti i pezzi sono compatibili con l’induzione e impilabili, mentre il manico removibile antigraffio, capace di sostenere fino a 10 kg, semplifica il passaggio dal piano cottura alla tavola.

Conservazione intelligente

La vera innovazione è la possibilità di sigillare sottovuoto grazie ai coperchi in vetro borosilicato compatibili con la pompa FRESH & SAVE. Questo sistema mantiene gli alimenti freschi fino a cinque volte più a lungo rispetto ai metodi tradizionali. Ogni coperchio è dotato di QR code collegato all’app Zwilling Culinary World, che ricorda la scadenza dei cibi e propone ricette per sfruttare al meglio gli ingredienti disponibili in frigorifero. Una soluzione che semplifica la pianificazione dei pasti e riduce gli sprechi.

Design funzionale e sostenibilità

Oltre alla praticità, UNLOCK si distingue per dettagli intelligenti come i sottopentola magnetici 2-in-1, che proteggono le superfici dal calore fino a 230 °C e fungono da distanziatori per evitare graffi durante lo stoccaggio. Il sistema è pensato per accompagnare il consumatore dalla preparazione al servizio, fino alla conservazione, con un approccio moderno e sostenibile.