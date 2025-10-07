Autunno KitchenAid, tutte le novità per la cucina

Tra le novità principali proposte da KitchenAid spicca il Frullatore Pure Power da 2 litri, pensato per chi cerca prestazioni professionali in cucina. Con un motore da 1,5 CV, lame asimmetriche in acciaio INOX e un sistema di miscelazione a tre componenti, è in grado di trasformare "il ghiaccio in neve" e lavorare anche ingredienti caldi grazie al coperchio con sfiato a doppia funzione. Dieci livelli di velocità, funzione Pulse e programmi dedicati per frullati e tritaghiaccio completano un profilo che unisce potenza e versatilità. Disponibile nei colori Nero Opaco, Rosso Imperiale, Bianco Porcellana e Grigio Antracite, è il nuovo alleato per realizzare smoothie, vellutate e salse impeccabili.