Autunno KitchenAid, tutte le novità per la cucina

Dal nuovo frullatore Pure Power alla Monochrome Collection e alla gamma cordless KitchenAid Go: ecco le novità autunnali del marchio specializzato in accessori per la cucina
Tra le novità principali proposte da KitchenAid spicca il Frullatore Pure Power da 2 litri, pensato per chi cerca prestazioni professionali in cucina. Con un motore da 1,5 CV, lame asimmetriche in acciaio INOX e un sistema di miscelazione a tre componenti, è in grado di trasformare "il ghiaccio in neve" e lavorare anche ingredienti caldi grazie al coperchio con sfiato a doppia funzione. Dieci livelli di velocità, funzione Pulse e programmi dedicati per frullati e tritaghiaccio completano un profilo che unisce potenza e versatilità. Disponibile nei colori Nero Opaco, Rosso Imperiale, Bianco Porcellana e Grigio Antracite, è il nuovo alleato per realizzare smoothie, vellutate e salse impeccabili.
Monochrome Collection
KitchenAid celebra l’eleganza senza tempo con la Monochrome Collection, che veste di Ghisa Nero e Porcelain White alcuni dei suoi iconici elettrodomestici. C'è la Planetaria Artisan da 4,8 litri, affiancata dal Bollitore elettrico da 1,7 litri con regolazione della temperatura e dal Tostapane con sette livelli di doratura e funzioni dedicate. Completa la collezione la Macchina per Caffè automatica KF8, dotata di oltre 40 ricette personalizzabili e di display touch da 12,7 cm, mentre la versione semi-automatica con macinacaffè integrato integra una pompa da 15 bar, possibilità di 15 livelli di macinatura e 7 regolazioni di precisione.
KitchenAid Go: otto strumenti cordless per una cucina senza cavi
Le novità del sistema KitchenAid Go - accessori con batteria ricaricabile e senza cavi - comprendono sbattitore, frullatore a immersione, frullatore portatile, tritatutto, spremiagrumi, macinacaffè e anche un mini aspirapolvere, tutti progettati per ridurre l’ingombro dei cavi e garantire praticità. Un approccio che unisce performance, sostenibilità e design, confermando la vocazione innovativa del brand.