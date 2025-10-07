Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Autunno KitchenAid, tutte le novità per la cucina

NOW

Dal nuovo frullatore Pure Power alla Monochrome Collection e alla gamma cordless KitchenAid Go: ecco le novità autunnali del marchio specializzato in accessori per la cucina

Tra le novità principali proposte da KitchenAid spicca il Frullatore Pure Power da 2 litri, pensato per chi cerca prestazioni professionali in cucina. Con un motore da 1,5 CV, lame asimmetriche in acciaio INOX e un sistema di miscelazione a tre componenti, è in grado di trasformare "il ghiaccio in neve" e lavorare anche ingredienti caldi grazie al coperchio con sfiato a doppia funzione. Dieci livelli di velocità, funzione Pulse e programmi dedicati per frullati e tritaghiaccio completano un profilo che unisce potenza e versatilità. Disponibile nei colori Nero Opaco, Rosso Imperiale, Bianco Porcellana e Grigio Antracite, è il nuovo alleato per realizzare smoothie, vellutate e salse impeccabili.

Il frullatore Pure Power da 2 litri
Il frullatore Pure Power da 2 litri

Monochrome Collection

KitchenAid celebra l’eleganza senza tempo con la Monochrome Collection, che veste di Ghisa Nero e Porcelain White alcuni dei suoi iconici elettrodomestici. C'è la Planetaria Artisan da 4,8 litri, affiancata dal Bollitore elettrico da 1,7 litri con regolazione della temperatura e dal Tostapane con sette livelli di doratura e funzioni dedicate. Completa la collezione la Macchina per Caffè automatica KF8, dotata di oltre 40 ricette personalizzabili e di display touch da 12,7 cm, mentre la versione semi-automatica con macinacaffè integrato integra una pompa da 15 bar, possibilità di 15 livelli di macinatura e 7 regolazioni di precisione.

KitchenAid Go: otto strumenti cordless per una cucina senza cavi

Le novità del sistema KitchenAid Go - accessori con batteria ricaricabile e senza cavi -  comprendono sbattitore, frullatore a immersione, frullatore portatile, tritatutto, spremiagrumi, macinacaffè e anche un mini aspirapolvere, tutti progettati per ridurre l’ingombro dei cavi e garantire praticità. Un approccio che unisce performance, sostenibilità e design, confermando la vocazione innovativa del brand.

NOW

Tecnologia: Ultime notizie

Autunno KitchenAid, tutte le novità per la cucina

NOW

Dal nuovo frullatore Pure Power alla Monochrome Collection e alla gamma cordless KitchenAid Go:...

EZVIZ: dieci anni di smart home in Italia tra ecosistema e innovazione

Daniele Semeraro

Baby-influencer, in arrivo stretta con ddl bipartisan. Cosa prevede

Tecnologia

È in via di definizione una stretta per arginare in Italia il fenomeno dei baby influencer e...

Amazon Prime Day 2025, le 20 migliori offerte di ottobre. FOTO

GUIDA ACQUISTI

L'Amazon Prime Day 2025 porta su Amazon centinaia di offerte imperdibili su tecnologia, prodotti...

20 foto

OpenAI e Amd, accordo miliardario per la fornitura di chip

Tecnologia

Il gruppo di ChatGpt ha siglato un accordo plurimiliardario con Amd per sviluppare infrastrutture...

Tecnologia: I più letti