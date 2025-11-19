Guida Michelin 2026 Italia, migliori ristoranti: 15 tristellati. FOTO

I locali citati nella settantunesima edizione della Guida sono quasi 2mila, con 394 Stelle Michelin. I ristoranti migliori, cioè quelli che hanno le tre stelle, sono quindici: quattordici confermano il titolo già ottenuto l’anno scorso e negli anni precedenti, un altro ottiene le tre stelle per la prima volta. Ecco tutti i nomi dei tristellati