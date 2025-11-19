Guida Michelin 2026 Italia, migliori ristoranti: 15 tristellati. FOTO

I migliori ristoranti in Italia secondo la Guida Michelin 2026: i 15 con tre stelle. FOTO
I locali citati nella settantunesima edizione della Guida sono quasi 2mila, con 394 Stelle Michelin. I ristoranti migliori, cioè quelli che hanno le tre stelle, sono quindici: quattordici confermano il titolo già ottenuto l’anno scorso e negli anni precedenti, un altro ottiene le tre stelle per la prima volta. Ecco tutti i nomi dei tristellati
- È stata presentata la Guida Michelin Italia 2026. In questa settantunesima edizione i ristoranti citati sono quasi 2mila, con oltre 125 new entry distribuiti in tutto il Paese. I ristoranti con una stella Michelin sono 341, 38 quelli con due stelle Michelin e 15 i ristoranti tre stelle Michelin: per un totale di 394 Stelle Michelin. Questo risultato porta l'Italia al secondo posto al mondo per numero di ristoranti stellati.
- Tra tutti i ristoranti, quelli che hanno le tre stelle Michelin – quindi sono considerati i migliori – sono quindici: quattordici confermano il titolo già ottenuto l’anno scorso e negli anni precedenti, un altro ottiene le tre stelle per la prima volta. Ecco tutti i nomi dei ristoranti tristellati.
- Tra i ristoranti con tre stelle Michelin si conferma “Piazza Duomo” ad Alba, in Piemonte. Il ristorante dello chef Enrico Crippa è definito un “tempio della cucina italiana”.
- Tre stelle anche per “Atelier Moessmer Norbert Niederkofler” a Brunico, nella provincia autonoma di Bolzano. “Qui la filosofia di ‘Cook the Mountain’ raggiunge la sua massima espressione grazie ai migliori ingredienti delle montagne circostanti e al rispetto dei loro cicli naturali per preservarne sapori e nutrienti”, dice la Guida Michelin.
- Conferma le tre stelle anche il ristorante della famiglia Cerea “Da Vittorio” a Brusaporto, in Lombardia. “Ormai tra i più celebri ristoranti della Penisola, conserva immutato il calore della sua gestione piacevolmente familiare”, dice la Guida Michelin.
- Tra i tristellati c’è anche “Reale” di Niko Romito a Castel di Sangro, in Abruzzo. La Guida Michelin sottolinea: “La sobria essenzialità dell’ex monastero cinquecentesco anticipa lo stile di una delle cucine più riconoscibili e identitarie del fine dining italiano”.
- Tre stelle Michelin anche per “Enoteca Pinchiorri” a Firenze, in Toscana. La Guida lo descrive così: “Lo splendido palazzo seicentesco ospita uno dei ristoranti italiani che sono diventati leggenda”.
- Conferma il riconoscimento delle 3 stelle anche il ristorante milanese “Enrico Bartolini al Mudec”, in Lombardia. “Il grande chef — tutt’altro che intenzionato a prendersi una pausa — affiancato dal resident Davide Boglioli, continua a elaborare nuovi piatti, sempre all’insegna della pienezza e dell’intensità dei sapori”, si legge nella Guida.
- Tre stelle anche nella Guida 2026 per “Osteria Francescana” di Massimo Bottura a Modena, in Emilia-Romagna. Un posto che, secondo gli esperti, ti fa ricordare che “il cibo non è una noiosa liturgia, ma divertimento, memoria e cultura”.
- Si conferma tra i tristellati anche “Quattro Passi” della famiglia Mellino a Nerano, in Campania. Gli esperti lo definiscono “vero tempio della cucina mediterranea”, in cui “gusto, tecnica culinaria e materia prima si fondono per dar vita a una raffinata sublimazione dei sapori e dei profumi della Penisola Sorrentina e di tutta la Campania”.
- Si conferma tra i tristellati anche “Villa Crespi” a Orta San Giulio, in Piemonte. “La star della villa è Antonino Cannavacciuolo”, spiegano gli esperti. E su di lui aggiungono: “Con il passare degli anni i suoi piatti sono diventati la quintessenza del gusto mediterraneo e italiano”.
- Tra i trsitellati c’è anche il ristorante “La Pergola” a Roma, nel Lazio. La Guida spiega: “Heinz Beck è ai fornelli dal 1994, eppure conserva stimoli per rinnovare i suoi piatti, percorrere nuove strade, all'insegna di una cucina in bilico tra momenti più classici e slanci creativi, di impronta fortemente italiana e mediterranea”.
- Per il prossimo tristellato ci spostiamo in Veneto: “Le Calandre” della famiglia Alajmo, a Rubano. Gli esperti parlano di un “mondo favoloso” e di una cucina “sospesa tra sapori confortevoli e giochi fantasiosi”.
- Conferma le tre stelle Michelin anche il ristorante “Dal Pescatore” della famiglia Santini a Runate, in Lombardia. “Tristellato dal 1996 - è il record italiano - nonché prossimo a festeggiare un secolo di vita: per conoscere la storia della ristorazione italiana bisogna venire a Runate, poche decine di abitanti nella campagna tra Cremona e Mantova”, dice la Guida.
- Tre stelle anche per il ristorante “Uliassi” a Senigallia, nelle Marche. “Da perfetta protagonista di vacanziere cartoline estive, la Riviera Adriatica diventa quadro o, se preferite, film d'autore grazie all'interpretazione avvincente di Mauro Uliassi”, dice la Guida.
- Conferma le tre Stelle anche “Casa Perbellini 12 Apostoli” a Verona, in Veneto. Gli esperti Michelin dicono: “Perbellini ritorna alle origini, nel locale storico della sua città, dove ogni cuoco veronese, e non solo, ambirebbe lavorare. E ne rinnova i fasti con un restyling attualizzato ma, soprattutto, perfezionando ancora il suo stile e la sua filosofia di cucina”.
- A questa schiera di ristoranti tristellati si aggiunge quest’anno “La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti” a Serralunga d'Alba, in Piemonte. “Il giovane ma già affermatissimo cuoco piemontese, con origini anche calabresi”, spiega la Guida, “crea un percorso culinario da vivere intensamente ed estremamente appagante, dove l’ospite è re e l’esperienza rimette al centro il prodotto”.