Guida Michelin Italia, migliori ristoranti per rapporto qualità-prezzo

Guida Michelin 2026, ecco i migliori ristoranti in Italia per rapporto qualità-prezzoLifestyle
Introduzione
Mercoledì 19 novembre, a Parma, sarà presentata la Guida Michelin Italia 2026. All’interno vengono segnalati anche i ristoranti Bib Gourmand, cioè quelli in cui si mangia bene ma senza brutte sorprese per il portafoglio. Prima del lancio della 71esima edizione della sua guida, Michelin ha svelato quali sono i nuovi ristoranti Bib Gourmand. Ecco i nomi
Quello che devi sapere
I ristoranti Bib Gourmand
I ristoranti Bib Gourmand, come spiega la Guida Michelin, sono quei locali che propongono una esperienza gastronomica piacevole e un menu completo a un ottimo rapporto qualità-prezzo. A indicare questi ristoranti sulla guida è un pittogramma: la faccia sorridente dell'Omino Michelin che si lecca i baffi.
Per approfondire: Steakhouse, quali sono le 50 migliori d’Italia? La classifica 2026
I numeri
A pochi giorni dalla cerimonia di presentazione della Guida Michelin 2026, sono stati svelati i nomi dei nuovi ristoranti Bib Gourmand. “È l’occasione perfetta per scaldarsi con un tour gastronomico attraverso l’Italia, tra tavole golose, a prezzi contenuti. Dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, i Bib Gourmand celebrano quelle insegne che ogni giorno animano la scena gastronomica italiana, coniugando qualità e ‘accessibilità’ per un pubblico sempre più ampio”, dicono gli organizzatori. I ristoranti Bib Gourmand nell'edizione 2026 della Guida Michelin Italia sono in totale 255 (l’anno scorso erano 250): tra questi, ci sono 24 new entry. “La nuova edizione 2026 mette in risalto 24 ristoranti che faranno la felicità dei buongustai alla ricerca di nuove scoperte gastronomiche con il miglior rapporto qualità-prezzo”.
Per approfondire: Gambero Rosso, i migliori ristoranti d'Italia premiati dagli esperti: ecco quali sono
Le novità
Gli ispettori della "rossa", quindi, da ogni angolo d’Italia segnalano 24 nuovi ristoranti Bib Gourmand: tra queste scoperte, 15 sono ristoranti selezionati e inseriti nella Guida Michelin in corso d'anno e che oggi ricevono la distinzione del Bib Gourmand.
Per approfondire: Locali storici d’Italia, da Venezia a Napoli: viaggio tra i luoghi-simbolo dell’ospitalità
Dove sono?
Guardando alla distribuzione geografica dei 24 nuovi ristoranti Bib Gourmand, ecco dove si trovano:
- quattro sono in Piemonte
- tre in Liguria
- uno in Lombardia
- uno in Veneto
- uno in Trentino Aldo Adige
- due in Emilia Romagna
- due in Toscana
- uno in Umbria
- uno nel Lazio
- uno in Puglia
- due in Campania
- uno in Basilicata
- uno in Calabria
- tre in Sicilia.
Le regioni
Come detto, in totale i Bib Gourmand nel 2026 sono 255. Le regioni con più ristoranti che rientrano in questa categoria nella prossima Guida Michelin Italia sono:
- Emilia-Romagna e Piemonte 34 Bib Gourmand;
- Toscana 26;
- Lombardia 23;
- Veneto 18.
I 24 nuovi ristoranti Bib Gourmand
Ecco i nomi dei 24 nuovi ristoranti Bib Gourmand:
- Arona - Condividere
- Bagheria - TuMa
- Bagnara Calabra - Taverna Kerkira
- Bobbio - Enoteca San Nicola
- Bolzone - Trattoria Via Vai
- Caldogno - Molin Vecio
- Cartosio - Cacciatori
- Casale Monferrato - Osteria Bar Sport
- Castelbuono - Nangalarruni
- Castiglione della Pescaia - Osteria del Mare già il "Votapentole"
- Dolceacqua - CASAeBOTTEGA
- Lavello - Forentum
- Limatola - La Taverna delle Follie
- Linguaglossa - In Cucina dai Pennisi
- Livorno - Azzighe - Osteria a metà
- Martina Franca - Bros' Trattoria
- Nizza Monferrato - Le Due Lanterne
- Norcia - Granaro del Monte
- Parma - Brisla Trattoria
- Salerno - Bistrot di Pescheria
- Sarzana - Il Cardinale Vino e Cucina
- Tivoli - Li Somari
- Urbe - La Civetta
- Valle di Casies - Durnwald
Il rapporto qualità-prezzo
"Questa nuova selezione racconta storie di cucina autentica e di grande personalità", ha spiegato Sergio Lovrinovich, direttore della Guida Michelin Italia, parlando dei Bib Gourmand. Il rapporto qualità-prezzo, hanno precisato i curatori della Guida, è di certo un elemento essenziale nella selezione. Ma, hanno aggiunto, rimangono prioritarie l'elevata qualità della proposta culinaria e la passione per la tavola, che creano l'atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand.
Tradizione e modernità
Nei ristoranti Bib Gourmand, hanno detto ancora gli esperti, si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione, ma non mancano proposte all'insegna della modernità. “A Norcia – ha spiegato Lovrinovich – il Granaro del Monte torna con la sua griglia sempre accesa e una proposta profondamente legata al territorio. A Salerno, il Bistrot di Pescheria valorizza il pesce povero con preparazioni fresche, eleganti e talvolta sorprendenti. L'Osteria Bar Sport, a Casale Monferrato, sembra uscita da un film: il menù intreccia radici locali e tocchi marini. A Livorno, da Azzighe - Osteria a Metà, tradizione e modernità si incontrano in piatti come i cappelletti ‘cacciucchino’, omaggio creativo alla celebre zuppa. Infine, a pochi passi dal Teatro Regio di Parma - che ospiterà la presentazione della 71esima edizione della Guida Michelin Italia 2026 - Brisla Trattoria propone una cucina schietta e accogliente, dove culatello, tagliolini e coniglio alla cacciatora diventano tappe obbligate del gusto".
La cerimonia di presentazione della Guida Michelin 2026
La presentazione della 71esima edizione della Guida Michelin Italia 2026, quindi, avverrà il 19 novembre a Parma. Durante quest'evento, particolarmente atteso dagli addetti ai lavori e dagli appassionati del settore, verrà svelata la selezione 2026 per l'Italia. Si scopriranno tutti i nuovi ristoranti Stellati, ma anche quelli che entreranno a far parte della community delle Stelle Verdi (che sono confermate nonostante alcune indiscrezioni di stampa parlassero di cancellazione), i vincitori dei Premi Speciali (nati per celebrare la diversità dei mestieri dell'industria della ristorazione) e i ristoranti a cui verrà attribuito il premio Passion Dessert (nato per premiare l'alta qualità delle esperienze proposte ai propri clienti attraverso i dolci).
Per approfondire: Guida Michelin 2025, i migliori ristoranti stellati in Italia. FOTO