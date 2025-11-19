Guida Michelin 2026, oggi la cerimonia: attese le nuove stelle

Guida Michelin 2026, oggi la cerimonia al Teatro Regio di Parma: attese le nuove stelleLifestyle
Introduzione
Oggi, al Teatro Regio di Parma, dalle 11.45, si assegnano i riconoscimenti più prestigiosi della cucina italiana. Attesa per le nuove stelle, ma anche per l'assegnazione di numerosi premi speciali
Quello che devi sapere
La 71esima edizione a Parma
Dopo l'edizione celebrativa dei 70 anni, a Modena, dello scorso anno, tocca adesso a Parma. Durante la cerimonia non verranno solo assegnate le attesissime nuove stelle Michelin, ma anche numerosi premi speciali. L'appuntamento è dalle 11.45 al Teatro Regio.
I numeri della scorsa edizione
Nella scorsa edizione, erano stati 393 i ristoranti stellati, con 36 novità all’interno del firmamento della Penisola, portando le insegne tristellate nazionali a quota 14.
Il ruolo di Parma
"Siamo lieti di tornare in Emilia-Romagna e nella città di Parma, due destinazioni rinomate a livello internazionale per il loro ricco patrimonio culinario, per svelare la prossima selezione italiana di ristoranti della Guida Michelin. Dai rinomati prodotti tipici alle ricette iconiche, dalle caratteristiche vigne ai grandi ristoranti, questa terra ha dato vita ad alcuni dei tesori gastronomici più iconici d'Italia. Parma, con il suo status di Città Creativa per la Gastronomia UNESCO, incarna perfettamente l'eccellenza della regione, rendendola una cornice naturale e stimolante per la nostra celebrazione dei migliori talenti culinari del paese", ha spiegato Gwendal Poullennec, Direttore internazionale della Guida Michelin.
Il ruolo dell'Emilia-Romagna
"Per la sua continua ricerca di innovazione e grande cura dei particolari da una parte, ed esaltazione della genuinità delle materie prime, valorizzazione e custodia della tipicità e delle tradizioni dall’altra, la cucina stellata ha un ruolo e un valore centrali per la tavola dell’Emilia-Romagna", ha sottolineato nei giorni scorsi l'Assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni. "Si tratta anche di un potente attrattore turistico, di portata internazionale che crea un indotto rilevante per il territorio", ha aggiunto.
