Guida Michelin 2026, oggi la cerimonia: attese le nuove stelle

"Per la sua continua ricerca di innovazione e grande cura dei particolari da una parte, ed esaltazione della genuinità delle materie prime, valorizzazione e custodia della tipicità e delle tradizioni dall’altra, la cucina stellata ha un ruolo e un valore centrali per la tavola dell’Emilia-Romagna", ha sottolineato nei giorni scorsi l'Assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni. "Si tratta anche di un potente attrattore turistico, di portata internazionale che crea un indotto rilevante per il territorio", ha aggiunto.

