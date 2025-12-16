Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 16 dicembre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 16 dicembre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 16 dicembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 16 dicembre 2025:
- Bari: 78 - 53 - 62 - 77 - 16
- Cagliari: 15 - 58 - 32 - 39 - 24
- Firenze: 85 - 20 - 39 - 32 - 29
- Genova: 17 - 60 - 15 - 33 - 43
- Milano: 13 - 39 - 14 - 15 - 34
- Napoli: 82 - 76 - 15 - 24 - 73
- Palermo: 40 - 55 - 78 - 26 - 8
- Roma: 23 - 41 - 17 - 53 - 76
- Torino: 52 - 20 - 70 - 59 - 65
- Venezia: 43 - 58 - 19 - 8 - 9
- Nazionale: 71 - 55 - 60 - 4 - 35
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 16 dicembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 16 dicembre sono:
3 - 8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 18 - 31 - 38 - 43 - 55 - 58 - 59 - 61 - 67 - 69 - 74 - 75 - 81 - 82
Numero oro: 18
Doppio oro: 18 - 82
Extra: 1 - 2 - 6 - 23 - 29 - 46 - 47 - 51 - 60 - 64 - 65 - 68 - 73 - 86 - 90
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 16 dicembre
Ecco i numeri estratti il 16 dicembre 2025:
La combinazione vincente è: 02 - 18 - 24 - 35 - 41 - 84
Il numero Jolly è: 44
Il numero Superstar è: 20
Jackpot del Superenalotto del 16-12-2025: 92.000.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 18 dicembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 135 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 124 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 104 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 98 estrazioni)
- Venezia 71 (manca da 93 estrazioni)
- Genova 73 (manca da 91 estrazioni)
- Napoli 58 (manca da 88 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 87 estrazioni)
- Cagliari 19 (manca da 86 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 86 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 104 estrazioni) - 46 (da 98) - 56 (da 63)
- Cagliari 19 (manca da 86 estrazioni) - 72 (da 82) - 2 (da 79)
- Firenze 42 (manca da 135 estrazioni) - 65 e 63 (da 71) - 16 (da 58)
- Genova 73 (manca da 91 estrazioni) - 52 (da 77) - 30 (da 69)
- Milano 73 (manca da 67 estrazioni) - 50 (da 64) - 36 (da 62)
- Napoli 58 (manca da 88 estrazioni) - 37 (da 71) - 3 (da 52)
- Palermo 16 (manca da 69 estrazioni) - 5 (da 67) - 36 (da 59)
- Roma 6 (manca da 72 estrazioni) - 26 (da 60) - 64 (da 54)
- Torino 88 (manca da 87 estrazioni) - 89 (da 86) - 57 (da 78)
- Venezia 71 (manca da 93 estrazioni) - 12 (da 62) - 83 (da 56)
- Nazionale 59 (manca da 124 estrazioni) - 6 (da 78) - 37 (da 67)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 57 (da 67) - 22 (da 62) - 34 (da 56) - 6 (da 48) - 11 (da 47) - 27 (da 45)
