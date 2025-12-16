Wikipedia, le 10 voci più cercate nel 2025: da Sinner al caso Garlasco

Le altre voci mostrano, invece, un forte legame con il mondo dello spettacolo: al quarto posto Lucio Corsi, che ha raggiunto una nuova notorietà grazie alla partecipazione al 75esimo Festival di Sanremo, fiore all’occhiello del palinsesto Rai, che si colloca al quinto. Con oltre 2,6 milioni visite, il pubblico ha potuto scoprire la vita e la storia di questo personaggio, che voleva “essere un duro” ma ha colpito per l’originalità, l’estetica Anni 70 e l’iconico duetto con Topo Gigio. Sempre in ambito musicale, la voce dedicata a Olly sarebbe rientrata nella Top 10 se si fossero considerati anche gli accessi a due voci precedenti poi confluiti in redirect: con Olly (cantante) e Olly (rapper), l’artista avrebbe superato le 2.103.000 visite. E anche la pagina del Festival di Sanremo 2025, con oltre 1,6 milioni di visualizzazioni, ha sfiorato l’ingresso in classifica.