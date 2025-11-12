Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 novembre segno per segno

La giornata offre slancio e vitalità, con buone occasioni per brillare in campo professionale. In amore si consiglia di dare spazio ai sentimenti e non trascurare chi chiede affetto e ascolto. Sul lavoro emergono determinazione e leadership, qualità che attirano fiducia e apprezzamento. La fortuna accompagna nuovi inizi e incontri capaci di riaccendere entusiasmo e passione.

