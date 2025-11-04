Oroscopo del 4 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Il clima celeste è sereno ma richiede attenzione e misura in ogni scelta. In amore è opportuno evitare distrazioni e apprezzare ciò che si ha, senza lasciarsi tentare da illusioni. Nel lavoro la mente è brillante e aperta al cambiamento, con possibilità di innovare metodi e idee. La fortuna sostiene chi rimane prudente e non forza i tempi, preferendo la preparazione all’azione.

