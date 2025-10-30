Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 ottobre

Un’atmosfera serena vi circonda e vi aiuta a rimettere ordine nei pensieri e nelle relazioni più importanti. L’amore chiede dolcezza e pazienza: apritevi al dialogo e non temete piccoli cambiamenti nella coppia. Sul lavoro, meglio muoversi con metodo e senza fretta: la costanza sarà la vostra forza. La fortuna vi sostiene nelle scelte pratiche e nelle decisioni che riguardano la casa o la famiglia.

