Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri da 13 al 19 ottobre

Un nuovo lunedì in calendario significa l'inizio di una nuova settimana. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l'oroscopo di Sky

Arrivato un nuovo lunedì, si parte per affrontare una nuova settimana. Sarà particolare e densa di avvenimenti positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 13 al 19 ottobre. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE La settimana inizierà con qualche tensione, ma la calma sarà la vostra arma migliore per riportare equilibrio e serenità. Le stelle vi invitano alla prudenza e alla strategia. In amore meglio non lasciarsi trascinare da malinconie passeggere, mentre sul lavoro gettate basi solide per successi futuri. Fortuna altalenante.

TORO Un inizio promettente vi regalerà occasioni fortunate, ma servirà prudenza nei giorni seguenti. Le energie potrebbero calare e portare confusione o indecisione. L’amore chiede chiarezza e pazienza, il lavoro costanza e organizzazione. Se cogliete un’opportunità all’inizio della settimana, potrete chiudere in bellezza con un weekend sereno e rigenerante.

GEMELLI Settimana luminosa e vivace, con voglia di novità e relazioni stimolanti. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e aprirà porte inattese, soprattutto in ambito personale. In amore ritrovate leggerezza e passione, sul lavoro sarete brillanti e apprezzati. La fortuna vi accompagna, anche se richiederà un po’ di equilibrio nella gestione quotidiana.

CANCRO Energia, grinta e voglia di superare i vostri limiti vi accompagneranno per tutta la settimana. Sfruttate questa spinta per migliorare situazioni personali e professionali. L’amore sarà passionale ma anche suscettibile, quindi meglio evitare scontri. Nel lavoro sarete rapidi e incisivi, mentre la fortuna promette occasioni interessanti e intuizioni vincenti.

LEONE Il desiderio di piacere e di affermarvi sarà alto, ma dovrete gestire la reattività. Le discussioni potrebbero accendersi facilmente: contate fino a dieci. In amore servirà impegno per mantenere armonia, nel lavoro diplomazia per evitare tensioni. La fortuna è altalenante, ma presto arriveranno novità incoraggianti e più serene.

VERGINE Settimana di piccoli passi avanti e soddisfazioni concrete. Alcune situazioni personali richiederanno ancora chiarimenti, ma il dialogo sarà la chiave per migliorare tutto. L’amore invita a sincerità e confronto, il lavoro vi vede più sicuri e determinati. La fortuna premia chi resta cauto ma sa cogliere le opportunità giuste.

BILANCIA Desiderio di leggerezza e cura di sé: le stelle vi rendono affascinanti e più disponibili al dialogo. I primi giorni potranno essere nervosi, ma tutto si riequilibrerà presto. In amore torna il romanticismo, nel lavoro serve costanza. La fortuna vi accompagna negli acquisti e nelle scelte di piacere.

SCORPIONE Sarà una settimana brillante per la vostra mente e la vostra capacità di comunicare. Le parole avranno potere, quindi usatele con misura. In amore ritroverete passione e intensità, nel lavoro saprete farvi valere con intuito e lucidità. La fortuna vi sorride con possibilità di accordi e occasioni proficue.

SAGITTARIO Settimana allegra e vivace, ricca di voglia di cambiamento e leggerezza. Il desiderio di sentirvi bene con voi stessi guiderà molte decisioni. In amore cercate autenticità e sentimenti veri, nel lavoro date spazio alla creatività. La fortuna vi invita a moderazione e chiarezza nelle scelte più impegnative.

CAPRICORNO Lucidità e concentrazione saranno le vostre migliori alleate. Avrete energia e capacità di analisi, ma attenzione a non sottovalutare le emozioni altrui. L’amore è un’altalena di passione e incertezze, il lavoro procede bene grazie alla strategia. La fortuna arriverà più avanti, ma intanto costruite basi solide.

ACQUARIO Settimana complessa ma costruttiva, in cui troverete conforto negli affetti più sinceri. Gli imprevisti non mancheranno, ma la pazienza vi aiuterà a mantenere equilibrio. In amore seguite solo ciò che vi fa stare bene, nel lavoro evitate polemiche. La fortuna premia la prudenza e le decisioni meditate.