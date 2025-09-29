Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 29/9 al 5/10

E' arrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà speciale e ricca di novità? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 29 settembre al 5 ottobre. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE La settimana si apre con il solito carico di impegni che potrebbero richiedere una buona dose di organizzazione. A tratti potreste sentire la mancanza di leggerezza e di spazi liberi, ma basterà concedervi pause e momenti per voi stessi per recuperare energia. In amore, l’atmosfera potrebbe sembrare monotona, ma tutto dipenderà dalla vostra capacità di ravvivarla con gesti semplici e attenzione sincera. Nel lavoro vi verrà chiesto ordine e precisione, elementi che vi aiuteranno a portare avanti i vostri obiettivi senza intoppi. La fortuna non mancherà, ma dipenderà soprattutto dal vostro impegno e dal modo in cui saprete gestire la quotidianità.

TORO Settimana un po’ altalenante, con momenti piacevoli che si alterneranno ad altri più nervosi. Potreste sentirvi agitati senza un motivo preciso o percepire ambiguità negli atteggiamenti delle persone attorno a voi. La chiave sarà mantenere calma e diplomazia, evitando di reagire d’impulso alle provocazioni. In amore le emozioni potrebbero essere contrastanti: affetto e irritazione potrebbero convivere nello stesso momento. Al lavoro invece riuscirete a mantenere concentrazione e determinazione, ottenendo buoni risultati. La fortuna vi assisterà nei momenti cruciali, offrendovi l’occasione di sorridere anche quando la giornata sembrerà complicata.

GEMELLI La mente sarà la vostra più grande alleata: chiarezza, intuito e intelligenza vi permetteranno di affrontare le giornate con lucidità. Avrete la capacità di gestire relazioni e impegni prevenendo conflitti, ma nel fine settimana le emozioni potrebbero farsi più complesse. Sul piano affettivo, il dialogo sarà essenziale: affrontate con sincerità dubbi e incertezze senza lasciarvi destabilizzare da sensazioni passeggere. Nel lavoro sarete abili, attenti e pronti a cogliere ogni occasione. La fortuna non sarà sempre evidente, ma la vostra prontezza vi permetterà di indirizzare gli eventi a vostro favore.

CANCRO Vi attende una settimana vivace dal punto di vista emotivo, con il desiderio di godervi appieno i piaceri della vita. Potreste però incorrere in piccole incomprensioni legate alla comunicazione: meglio ascoltare più con il cuore che con la logica. Una distrazione a inizio settimana potrà causarvi incertezza, ma le giornate seguenti scorreranno in modo molto più armonioso. In amore, lasciate parlare i gesti e non solo le parole: il romanticismo e la passione vi accompagneranno, rendendo le relazioni più intense. Sul lavoro fate attenzione ai dettagli per non cadere in errori banali. La fortuna sarà dalla vostra parte, ma non esagerate con leggerezze o scelte impulsive: con equilibrio, tutto andrà al meglio.

LEONE La settimana richiederà sangue freddo e diplomazia per affrontare contrasti o atteggiamenti contraddittori di chi vi sta vicino. Sarete messi alla prova, ma avrete la possibilità di rispondere con calma e distacco, senza farvi trascinare dalla rabbia. Ignorare provocazioni sarà la strategia più efficace per conservare serenità. In amore potreste sentirvi insoddisfatti o annoiati, ma si tratterà di una fase passeggera. Nel lavoro invece la vostra abilità sarà evidente e potrete gettare basi solide per progetti futuri. La fortuna vi offrirà stabilità, un terreno sicuro da cui ripartire senza particolari sorprese, ma con la tranquillità necessaria per procedere.

VERGINE Vi aspetta una settimana scorrevole, caratterizzata da energia positiva e da un’insolita fiducia nel futuro. Vi sentirete coccolati da un clima che vi permetterà di esprimere con facilità i vostri desideri e di godere di emozioni serene. Sarà un buon momento per affrontare le giornate con leggerezza e ottimismo. In amore, la complicità e la passione saranno in primo piano: possibili nuove esperienze e progetti da condividere con chi amate. Sul lavoro la situazione sarà favorevole, con prospettive di crescita e proposte interessanti. La fortuna vi sorriderà e vi regalerà soddisfazioni che contribuiranno a rafforzare la vostra fiducia.

BILANCIA Alcune questioni legate alla famiglia o alla vita privata potrebbero richiedere pazienza e attenzione. Saprete però gestirle con diplomazia, trovando soluzioni rapide e regalandovi in seguito momenti di piacere e leggerezza. Piccole sorprese renderanno le giornate più piacevoli, con un clima generale sereno. In amore non ci saranno grandi colpi di scena, ma la complicità mentale vi permetterà di mantenere relazioni equilibrate. Sul lavoro vi sentirete motivati a riorganizzare e a migliorare i vostri spazi, con prospettive che si apriranno gradualmente. La fortuna sarà discreta, pronta a sostenervi con piccoli segnali positivi che vi renderanno più fiduciosi.

SCORPIONE Settimana favorevole per ristabilire armonia nei rapporti personali e per recuperare intese che sembravano perse. Potrete anche ritrovare ispirazione in attività creative o hobby, trasformando le vostre energie in qualcosa di speciale e costruttivo. L’atmosfera generale vi sosterrà, rendendo le giornate leggere e produttive. In amore sarà un periodo intenso e appassionato, con possibilità di incontri importanti o di rinnovata complicità di coppia. Nel lavoro potrebbero arrivare proposte inattese che apriranno nuovi scenari. La fortuna vi accompagnerà, aiutandovi a trasformare desideri e intuizioni in risultati concreti.

SAGITTARIO La settimana presenterà due facce: da un lato comunicazione vivace e desiderio di aprirvi a nuove esperienze, dall’altro emozioni altalenanti che potrebbero confondervi. In amore, la sintonia mentale sarà la base delle relazioni, anche se potrebbero esserci momenti di noia. Sul lavoro, invece, sarete apprezzati per equilibrio e professionalità, ottenendo fiducia e stima. La fortuna potrebbe oscillare, ma vi darà comunque la possibilità di affrontare con serenità eventuali piccoli imprevisti.

CAPRICORNO La settimana sarà segnata da contrasti tra cuore e mente. Sarà importante ascoltare le vostre emozioni più profonde per evitare di complicare ciò che in realtà è semplice. Dopo giornate altalenanti, il weekend vi regalerà leggerezza e serenità. In amore vi aspetta un periodo favorevole, ricco di dolcezza e possibili progetti importanti da condividere. Nel lavoro, invece, sarà bene prestare attenzione ai dettagli per non commettere errori che potrebbero creare intoppi. La fortuna arriverà a piccoli passi, sostenendovi quando meno ve lo aspettate.

ACQUARIO Ottimo periodo per coltivare amicizie e interessi personali, grazie a una comunicazione vivace e stimolante. Tuttavia, il clima potrebbe essere agitato da momenti di nervosismo, perciò meglio non lasciarsi coinvolgere in polemiche o dinamiche caotiche. La vostra lucidità sarà l’arma vincente. In amore è consigliata prudenza: non lasciatevi trascinare da emozioni passeggere che potrebbero portarvi a decisioni affrettate. Sul lavoro invece saprete far valere le vostre idee con persuasione e fermezza, ottenendo ascolto. La fortuna vi sarà utile soprattutto nelle scelte in cui servirà intuito e capacità di valutare rapidamente.