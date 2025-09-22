Oroscopo settimanale, le previsioni dal 22 al 28 settembre

È arrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 22 al 28 settembre.

La settimana porta nuova energia e una voglia crescente di agire, anche se la mente rischia di sentirsi appesantita da troppi pensieri. Procedere con ordine, un passo alla volta, sarà il modo migliore per non perdere la concentrazione. In amore, il dialogo sarà essenziale: meglio chiarire subito eventuali dubbi per evitare malintesi. Sul lavoro attenzione alle distrazioni, perché basterebbe poco per complicare le cose. Nel complesso la fortuna arriverà sotto forma di occasioni per riprendere fiato e riorganizzare le idee.



Le giornate saranno intense, con momenti che vi regaleranno entusiasmo e altri che vi metteranno alla prova. La chiave sarà restare flessibili e non correre subito a conclusioni affrettate, perché le novità potrebbero aprire scenari interessanti. In amore, il cuore si scalda e potreste sentirvi più passionali o pronti a rivedere alcune scelte di coppia. Sul lavoro la precisione non mancherà, ma fate attenzione a non cedere alla stanchezza. La fortuna sarà legata alla capacità di sfruttare i vostri talenti e rinnovare l’energia personale.



La settimana promette vivacità e occasioni di socialità che vi metteranno di buon umore. Tuttavia le emozioni potrebbero oscillare, creando piccoli momenti di tensione o insoddisfazione che si riveleranno però passeggeri. In amore, meglio affrontare subito eventuali malumori senza ingigantirli: il dialogo sarà la vostra risorsa più preziosa. Nel lavoro avrete possibilità di crescita e nuove prospettive da cogliere al volo. La fortuna vi sosterrà soprattutto nelle decisioni pratiche e nel mantenere stabilità nei progetti a lungo termine.



Gli equivoci iniziali non devono rovinare un periodo che in realtà si prospetta carico di energia e benessere. La vitalità torna a scorrere e vi aiuterà a lasciarvi alle spalle la stanchezza accumulata. In amore la passione si risveglia, con incontri interessanti per i single e nuove scintille per chi è in coppia. Sul lavoro attenzione a possibili incomprensioni nei dialoghi, da gestire con calma e chiarezza. La fortuna vi accompagna soprattutto nel ritrovare equilibrio emotivo e motivazione.



Un vento di cambiamento attraversa le giornate, portando emozioni contrastanti. Alcuni giorni fileranno lisci e persino fortunati, altri potrebbero essere agitati: molto dipenderà dal vostro atteggiamento. In amore occhio alla gelosia e alle incomprensioni, da risolvere con sincerità e apertura. Sul lavoro invece la settimana è promettente: potrebbero arrivare risultati che vi renderanno orgogliosi. La fortuna starà nel mantenere lucidità, evitando di sprecare energie in questioni poco importanti.



La vostra energia sarà in crescita e vi spingerà a vivere con maggiore vitalità e determinazione. Questo vi aiuterà ad affrontare nuove sfide e a lasciarvi alle spalle eventuali pesi del passato. In amore, potreste vivere un momento decisivo: incontri promettenti per chi è libero, oppure scelte importanti per chi è in coppia. Sul lavoro la grinta non vi mancherà e saprete fare mosse vincenti. La fortuna vi sorride, dandovi occasioni per ottenere risultati concreti e soddisfacenti.

