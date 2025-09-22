Oroscopo settimanale, le previsioni dal 22 al 28 settembre

È arrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky
È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 22 al 28 settembre.
ARIETE
La settimana porta nuova energia e una voglia crescente di agire, anche se la mente rischia di sentirsi appesantita da troppi pensieri. Procedere con ordine, un passo alla volta, sarà il modo migliore per non perdere la concentrazione. In amore, il dialogo sarà essenziale: meglio chiarire subito eventuali dubbi per evitare malintesi. Sul lavoro attenzione alle distrazioni, perché basterebbe poco per complicare le cose. Nel complesso la fortuna arriverà sotto forma di occasioni per riprendere fiato e riorganizzare le idee.
TORO
Le giornate saranno intense, con momenti che vi regaleranno entusiasmo e altri che vi metteranno alla prova. La chiave sarà restare flessibili e non correre subito a conclusioni affrettate, perché le novità potrebbero aprire scenari interessanti. In amore, il cuore si scalda e potreste sentirvi più passionali o pronti a rivedere alcune scelte di coppia. Sul lavoro la precisione non mancherà, ma fate attenzione a non cedere alla stanchezza. La fortuna sarà legata alla capacità di sfruttare i vostri talenti e rinnovare l’energia personale.
GEMELLI
La settimana promette vivacità e occasioni di socialità che vi metteranno di buon umore. Tuttavia le emozioni potrebbero oscillare, creando piccoli momenti di tensione o insoddisfazione che si riveleranno però passeggeri. In amore, meglio affrontare subito eventuali malumori senza ingigantirli: il dialogo sarà la vostra risorsa più preziosa. Nel lavoro avrete possibilità di crescita e nuove prospettive da cogliere al volo. La fortuna vi sosterrà soprattutto nelle decisioni pratiche e nel mantenere stabilità nei progetti a lungo termine.
CANCRO
Gli equivoci iniziali non devono rovinare un periodo che in realtà si prospetta carico di energia e benessere. La vitalità torna a scorrere e vi aiuterà a lasciarvi alle spalle la stanchezza accumulata. In amore la passione si risveglia, con incontri interessanti per i single e nuove scintille per chi è in coppia. Sul lavoro attenzione a possibili incomprensioni nei dialoghi, da gestire con calma e chiarezza. La fortuna vi accompagna soprattutto nel ritrovare equilibrio emotivo e motivazione.
LEONE
Un vento di cambiamento attraversa le giornate, portando emozioni contrastanti. Alcuni giorni fileranno lisci e persino fortunati, altri potrebbero essere agitati: molto dipenderà dal vostro atteggiamento. In amore occhio alla gelosia e alle incomprensioni, da risolvere con sincerità e apertura. Sul lavoro invece la settimana è promettente: potrebbero arrivare risultati che vi renderanno orgogliosi. La fortuna starà nel mantenere lucidità, evitando di sprecare energie in questioni poco importanti.
VERGINE
La vostra energia sarà in crescita e vi spingerà a vivere con maggiore vitalità e determinazione. Questo vi aiuterà ad affrontare nuove sfide e a lasciarvi alle spalle eventuali pesi del passato. In amore, potreste vivere un momento decisivo: incontri promettenti per chi è libero, oppure scelte importanti per chi è in coppia. Sul lavoro la grinta non vi mancherà e saprete fare mosse vincenti. La fortuna vi sorride, dandovi occasioni per ottenere risultati concreti e soddisfacenti.
BILANCIA
La settimana vi spingerà a riflettere sui vostri desideri e su ciò che volete davvero realizzare. Con chiarezza e logica, capirete quali progetti hanno davvero prospettive concrete. In amore il dialogo sarà la chiave per rafforzare i rapporti e vivere più serenamente le emozioni. Sul lavoro vi distinguerete per precisione e capacità comunicative, con ottimi risultati nei contatti e nelle collaborazioni. La fortuna vi accompagna soprattutto nel saper cogliere nuove amicizie e momenti piacevoli nel tempo libero.
SCORPIONE
Il cielo vi invita a immaginare nuove possibilità e a proiettarvi verso il futuro con fiducia. Le emozioni saranno intense e la parte centrale della settimana promette momenti vibranti. In amore vivrete dolcezza e passione, con grande apertura verso nuove esperienze e connessioni profonde. Sul lavoro la creatività e l’intuito saranno le vostre armi vincenti, più della logica. La fortuna potrebbe arrivare sotto forma di idee brillanti che aprono prospettive sorprendenti.
SAGITTARIO
Le giornate saranno frizzanti e cariche di stimoli, con nuovi spazi di libertà e orizzonti da esplorare. Le emozioni, però, potrebbero risultare ambigue, soprattutto nei rapporti dove ci sono tensioni latenti. In amore potreste sentirvi divisi tra desiderio e irritazione: meglio chiarire subito piuttosto che lasciare sospese le questioni. Sul lavoro avrete idee chiare e forza per realizzare obiettivi importanti. La fortuna sarà nel dinamismo e nella capacità di accogliere esperienze nuove senza paura.
CAPRICORNO
L’energia torna a crescere, dandovi la determinazione necessaria per affrontare la settimana. Tuttavia la comunicazione potrebbe rivelarsi complicata, quindi meglio pensare bene alle parole da usare. In amore vivrete un periodo intenso, fatto di passione e piccoli gesti che scalderanno il cuore. Sul lavoro, anche chi di solito non sbaglia un colpo dovrà accettare qualche imprecisione. La fortuna starà nel riuscire a trasformare piccoli ostacoli in occasioni di crescita personale.
ACQUARIO
La settimana sarà segnata da cambiamenti e novità che porteranno aria fresca nella vostra vita. Non tutto sarà semplice da gestire, ma con il dialogo riuscirete a superare eventuali contrasti. In amore potrebbero emergere emozioni contrastanti, ma avrete l’intelligenza di affrontarle con sincerità. Sul lavoro sarete abili nei rapporti e nelle pratiche quotidiane, mostrandovi affidabili ed efficienti. La fortuna si manifesterà nel weekend, regalandovi momenti leggeri e divertenti.
PESCI
Avrete giornate ricche di energia e determinazione, anche se le emozioni rischiano di creare qualche piccolo turbamento. Non si tratterà di grandi ostacoli, ma piuttosto di ombre passeggere che vanno affrontate con calma. In amore potreste sentirvi divisi o vivere emozioni ambivalenti, ma la maggior parte delle situazioni troverà equilibrio. Sul lavoro la grinta sarà il vostro alleato, insieme a qualche colpo di fortuna che renderà più semplice centrare i traguardi. La settimana sarà un mix tra intuizione e nuove opportunità.
©Getty
Tutto quello che c'è da sapere sui 12 segni dello zodiaco
Che cos'è l'oroscopo? E lo zodiaco? E a quale segno zodiacale appartiene ognuno di noi? Ecco, in breve, alcuni aspetti da approfondire sul tema, tra lontane origini ed elementi terrestri