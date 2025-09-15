Oroscopo settimanale, previsioni dal 15 a 21 settembre segno per segno

Un nuovo lunedì in calendario coincide anche con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di spunti interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Con un nuovo lunedì in calendario è ormai ufficialmente iniziata una nuova settimana. Sarà speciale e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 15 al 21 settembre. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Settimana un po’ incerta, ma se seguirete il cuore troverete la strada giusta. Emozioni autentiche vi guideranno nelle scelte più importanti. In amore conta la sincerità, non i consigli esterni. Al lavoro usate tatto in trattative delicate. Fortuna altalenante: meglio moderare il superfluo.

TORO La settimana parte con energia e buone sensazioni, utili per affrontare i momenti meno chiari dei giorni centrali. Ritrovate sempre la vostra autenticità. In amore vivete emozioni intense, anche se non sempre facili da gestire. Sul lavoro emergono certezze e ambizioni. Opportunità fortunate sostengono nuovi progetti.

GEMELLI Settimana dinamica con qualche tensione dovuta a incomprensioni o distrazioni. Non date peso a vecchie ruggini e concentratevi sulle occasioni positive. In amore dolcezza e passione si intrecciano, con progetti futuri incoraggianti. Al lavoro la determinazione compensa la scarsa concentrazione. Occasioni fortunate vi spingono a cogliere contratti o accordi interessanti.

CANCRO Il cielo porta agitazione sulla comunicazione: meglio gestire con calma parole e dialoghi. Se eviterete tensioni, ritroverete equilibrio e serenità. In amore parlate subito col partner, senza rimandare chiarimenti. Sul lavoro programmate a inizio settimana e lasciate margine agli imprevisti. Fortuna presente, ma attenzione alle cose importanti.

LEONE Settimana positiva, con buonumore e relazioni più fluide. È il momento ideale per chiarire rapporti o organizzare iniziative piacevoli. In amore cresce la passione, anche nelle coppie di lunga data. Sul lavoro arrivano proposte interessanti per avanzare. Opportunità fortunate gettano basi per un futuro miglioramento.

VERGINE Settimana stabile e scorrevole, senza scossoni. Perfetta per riflettere e organizzare ciò che conta davvero. In amore, serenità e piccoli stimoli mantengono viva la complicità. Per i single, osservazione e calma premiano. Sul lavoro ottime occasioni di visibilità. Fortuna utile per pianificare meglio risorse e progetti.

BILANCIA Settimana vivace, ricca di stimoli e nuove conoscenze. Occasioni sociali e tempo libero vi regalano leggerezza e buonumore. In amore passione e incontri interessanti vi sorprendono. Al lavoro apritevi a nuove opportunità. Qualche spesa imprevista richiede attenzione, ma con equilibrio ritroverete stabilità e occasioni fortunate a lungo termine.

SCORPIONE Inizio settimana creativo e fertile di idee. Nei giorni centrali possibili tensioni familiari da chiarire con pazienza. In amore emergono contraddizioni, ma anche la possibilità di rinnovare i rapporti. Sul lavoro ottima capacità di persuasione e comunicazione. Fortuna promette proposte interessanti, da cogliere subito.

SAGITTARIO Settimana di transizione: alternanza tra chiarezza e distrazioni, ma nuove energie vi aiutano a guardare avanti con fiducia. In amore nascono opportunità felici per single e coppie. Al lavoro pazienza e attesa vi porteranno soluzioni migliori. Opportunità favorevoli sostengono i progetti, ma evitate decisioni affrettate.

CAPRICORNO Settimana impegnativa tra doveri e relazioni, con un po’ meno chiarezza del solito. Usate pazienza e riflessione. In amore possibili tensioni da influenze esterne, ma il dialogo sincero aiuta. Sul lavoro sfruttate subito l’ispirazione per portare avanti progetti. Opportunità altalenanti: meglio rimandare scelte rischiose.

ACQUARIO Settimana scorrevole e stimolante: nuove conoscenze e occasioni arricchiscono il vostro tempo libero. Crescono chiarezza e capacità di persuasione. In amore la passione domina e aiuta a rinnovare rapporti o chiudere situazioni insoddisfacenti. Sul lavoro possibili novità gratificanti. Opportunità fortunate premiano scelte sagge e ponderate.