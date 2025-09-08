Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri da 8 a 14 settembre

Un nuovo lunedì in calendario coincide anche con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Con un nuovo lunedì in calendario è ormai ufficialmente iniziata una nuova settimana. Sarà speciale e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'8 al 14 settembre. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Questa settimana segna un passaggio verso maggiore concretezza. Voglia di benessere e nuovi progetti vi spingono a guardare avanti. In amore convivono dolcezza e impazienza, ma sarà l’affetto a prevalere. Sul lavoro organizzazione e idee brillanti aprono prospettive future favorevoli e incoraggianti.

TORO Il cielo porta energia e buone opportunità in ambito lavorativo e personale. Amori un po’ statici, ma dialogo e nuove conoscenze saranno preziose. Le ambizioni volano alte e potreste realizzare obiettivi concreti. Fortuna in aumento, anche se alcune spese vi sorprenderanno.

GEMELLI Settimana vivace e ricca di energia. In amore passione e sentimenti saranno favoriti, meno la comunicazione, che potrebbe generare attriti. Concentratevi sull’affetto, evitando critiche sterili. Al lavoro distrazioni e imprevisti rallentano i ritmi. Fortuna stabile, ma attenzione alle scelte importanti.

CANCRO Dopo un avvio positivo, arrivano giornate più tese, soprattutto in famiglia. Pazienza e diplomazia vi aiuteranno a gestire i rapporti. L’amore attraversa qualche nervosismo, ma il dialogo sincero rimette ordine. Al lavoro chiarezza e concretezza premiano, con occasioni fortunate da cogliere.

LEONE Il cielo vi sostiene con energia e desiderio di novità, dal benessere ai progetti personali. L’amore vi avvolge con carisma e sensualità, regalandovi sicurezza. Sul lavoro prevale la voglia di concludere e agire subito. Fortuna lenta ma promettente nel tempo.

VERGINE Le giornate scorrono veloci e piene di stimoli. Nuovi progetti personali e tanta curiosità vi regalano soddisfazioni. L’amore resta un po’ fermo, ma non mancano possibilità di incontri inaspettati. Al lavoro ottime occasioni di crescita, con fortuna che sostiene decisioni importanti.

BILANCIA Il cielo invita a riflettere su relazioni e reazioni personali, donando chiarezza interiore. In amore vi attendono giornate felici, con incontri e promesse speciali. Nel lavoro fate attenzione a non imporvi troppo. Qualche situazione imprevista richiede prudenza, ma arriveranno tempi migliori.

SCORPIONE Le stelle vi spingono a gestire emozioni contrastanti, tra gelosia e voglia di emergere. L’amore vive una fase caotica, utile a rinnovarsi. Al lavoro persuasione e comunicazione vi rendono vincenti. Fortuna positiva, con proposte interessanti e affari da cogliere.

SAGITTARIO Il cielo amplifica distrazioni e stress mentale, ma vi dona anche energia fisica e buonumore. L’amore promette incontri e rinnovamenti speciali. Sul lavoro la mancanza di concentrazione può creare errori, quindi prudenza. Fortuna discreta, utile per accantonare risorse e piccoli desideri.

CAPRICORNO Il cielo vi regala chiarezza e lungimiranza, ma ostacola la serenità con pensieri e tensioni. L’amore predilige la sintonia mentale più della passione. Nel lavoro progetti e colloqui avanzano con decisione. Fortuna incerta ma affrontate tutto con pazienza.

ACQUARIO Il cielo favorisce iniziative e conoscenze che arricchiranno i vostri orizzonti. In amore passione e romanticismo creano giornate felici. Il lavoro scorre bene, ma manca ancora l’occasione decisiva per crescere davvero. La fortuna vi aiuta a scegliere con attenzione.