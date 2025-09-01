Oroscopo settimanale, previsioni dall'1 al 7 settembre segno per segno

Un nuovo lunedì in calendario coincide anche con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'1 al 7 settembre. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE La settimana si apre con entusiasmo, ma occorre gestire bene gli sbalzi emotivi. Nei rapporti fate attenzione a non lasciarvi trascinare da irritazioni improvvise: meglio aspettare prima di agire. L’amore alterna dolcezza e tensioni, mentre il lavoro procede con impegno. Opportunità fortunate porteranno leggerezza.

TORO Inizio incerto, poi recupero di sicurezza e chiarezza. Le giornate scorrono in modo produttivo, tra nuovi incontri e possibilità stimolanti. In amore il dialogo diventa più limpido e chiarificatore. Sul lavoro emergono prospettive di crescita, mentre la fortuna premia le vostre scelte più attente e consapevoli.

GEMELLI Energia e determinazione vi accompagnano, anche se la concentrazione rischia di calare. Nei rapporti chiarite senza esitazioni per evitare tensioni. L’amore regala passione e incontri speciali, a patto di seguire le emozioni più che le parole. Al lavoro serve precisione, mentre la fortuna sostiene progetti ben pianificati.

CANCRO Settimana positiva per organizzazione e chiarezza, con qualche rischio di impulsività. Nei rapporti personali evitate intromissioni esterne e parole affrettate. L’amore può attraversare piccole difficoltà passeggere, ma resta saldo. Sul lavoro raccogliete ottimi risultati e buone prospettive. La fortuna vi sostiene, offrendo sviluppi vantaggiosi e nuove possibilità da cogliere.

LEONE Giornate ricche di equilibrio e vitalità, ideali per vivere intensamente emozioni e relazioni. Amicizie, affetti e passioni assumono sfumature diverse, tutte profonde. In amore sbocciano incontri promettenti e cresce la complicità di coppia. Al lavoro dimostrate forza senza prepotenza. La fortuna accompagna le vostre idee migliori e creative.

VERGINE La curiosità vi guida e vi apre a nuove conoscenze, dialoghi e interessi personali. Nonostante piccole tensioni passeggere, prevale uno spirito vivace e comunicativo. L’amore resta tranquillo, arricchito da complicità mentale. Al lavoro favorite colloqui e nuove opportunità. La fortuna porta occasioni inaspettate, capaci di ravvivare le giornate.

BILANCIA Passione ed entusiasmo caratterizzano la settimana, spingendovi a vivere esperienze stimolanti anche fuori dall’amore. Emozioni intense colorano le relazioni, rese speciali dall’impegno che mettete nei rapporti. In coppia la complicità cresce, mentre al lavoro restate costanti. La fortuna favorisce risultati proporzionati all’impegno, offrendo gratificazioni in diversi ambiti della vita.

SCORPIONE Settimana vivace, con mente acuta e cuore altalenante. I rapporti possono oscillare tra intesa e conflitto, ma con dialogo troverete equilibrio. L’amore risente di chiaroscuri emotivi, mentre al lavoro siete vincenti e capaci di brillare. La fortuna vi sostiene, rafforzando contratti e occasioni decisive per il futuro.

SAGITTARIO Vitalità e grinta vi rendono protagonisti, anche se la comunicazione può creare equivoci. Nei rapporti prevalgono affetto e leggerezza se evitate polemiche. L’amore si accende di passione e romanticismo, ideale per nuove conquiste o complicità in coppia. Sul lavoro servono calma e chiarezza. Opportunità fortunate si affacciano.

CAPRICORNO Concentrazione e lucidità vi accompagnano, anche se a tratti la stanchezza vi rende più suscettibili. Nei rapporti serve calma per non reagire con durezza. In amore siete esigenti e diretti, cercando autenticità. Sul lavoro la determinazione vi premia. La fortuna invita a gestire con pazienza i risultati.

ACQUARIO Settimana carica di energia e determinazione, anche se le emozioni vi confondono nei rapporti più stretti. L’amore si tinge di passione, ma va incanalata per evitare polemiche. Sul lavoro mostrate efficienza e impegno costante. La fortuna premia chi evita eccessi, invitandovi a scelte equilibrate e consapevoli.