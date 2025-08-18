Oroscopo settimanale, previsioni dal 18 al 24 agosto segno per segno

Un nuovo lunedì in calendario coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti per te ed il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Arrivato un nuovo lunedì è tempo di affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 18 al 24 agosto. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE La settimana si apre con una carica di idee e buoni propositi. Le energie saranno altalenanti, per cui sarà importante calibrare le forze e non pretendere troppo da sé. Nel rapporto con gli altri, soprattutto in ambito familiare, evitate scontri inutili: ogni discussione vi svuota. In amore, il momento è delicato: emozioni contrastanti richiedono chiarezza e dialogo. Nel lavoro, emerge un forte desiderio di cambiamento e di costruzione: non abbiate timore di sognare in grande. La fortuna vi sorride a tratti, ma sarà la vostra determinazione a fare la differenza.

TORO Settimana positiva nel complesso, anche se non mancheranno momenti di confusione emotiva o mentale. Alcune parole o gesti da parte di chi vi sta vicino potrebbero ferirvi: reagite con calma e sensibilità. L'amore promette emozioni intense e belle sorprese, soprattutto per chi è pronto ad aprire davvero il cuore. Nel lavoro, si alternano momenti di lucidità ad altri meno nitidi: prendetevi il tempo per riflettere prima di agire. Le giornate finali saranno ideali per rilassarvi e recuperare leggerezza. La fortuna potrebbe manifestarsi in modi inattesi, specialmente nelle situazioni in cui meno ve lo aspettate.

GEMELLI Nelle prime giornate ci sarà grande entusiasmo e una spinta creativa che vi renderà protagonisti. C’è voglia di costruire, cambiare, proporre: sfruttate al massimo questo slancio. In amore, si profila un momento cruciale: che si tratti di chiudere o iniziare, la scelta sarà comunque liberatoria. Nel lavoro, sarete brillanti, comunicativi e pieni di idee: ottimo momento per farsi notare. La fortuna vi accompagna soprattutto quando seguite l’istinto con intelligenza e realismo.

CANCRO Inizia una settimana che potrebbe sorprendervi piacevolmente. Un’energia positiva vi avvolgerà, ma occhio ai cali d’umore legati alla stanchezza o alle aspettative disattese. In amore, la confusione non deve farvi perdere di vista ciò che conta: seguite il vostro sentire senza lasciarvi influenzare. Nel lavoro, potrebbero arrivare notizie o proposte inaspettate che vi daranno una marcia in più. La fortuna vi osserva da vicino: piccoli segnali vi porteranno sulla strada giusta.

LEONE Settimana frizzante, piena di vitalità e voglia di vivere, con energia da vendere e un forte spirito di iniziativa. Sarete al centro della scena nei rapporti sociali, con buone possibilità di rinsaldare legami o rimettere a posto vecchie questioni. In amore, il romanticismo si intreccia alla passione: vivrete momenti intensi, capaci di accendere nuovi desideri. Sul lavoro, saprete farvi valere grazie alla vostra capacità comunicativa e al dinamismo. La fortuna è presente, ma richiede attenzione: distinguere il buono dal rischioso sarà fondamentale.

VERGINE Giornate serene, fatte di piccole gioie quotidiane e nuove aperture verso il futuro. Vi sentirete ben disposti verso gli altri, tranne forse verso chi ha abusato della vostra fiducia in passato. In amore, il cuore sarà tenero e disposto ad accogliere nuove emozioni o a rafforzare quelle già esistenti. Nel lavoro, verrete apprezzati per precisione e costanza, anche se non sempre andrete d'accordo con tutti. La fortuna potrebbe celarsi dietro scelte semplici ma decisive: seguite l’intuito senza paura.

BILANCIA Settimana brillante, animata da tante idee e da una forte energia che vi aiuterà a rimettere ordine dove serve. Cercate però di non farvi travolgere dalle emozioni, specie nei rapporti più delicati. In amore, è possibile un momento di confusione, ma nulla che non possa essere trasformato in qualcosa di più profondo. Nel lavoro, saprete mostrare efficienza e visione, prendendovi in carico più responsabilità con leggerezza. La fortuna richiede un po’ di ingegno in più: niente vi sarà negato, se saprete adattarvi con intelligenza.

SCORPIONE Settimana ricca di sensazioni contrastanti: da un lato il desiderio di piacere e armonia, dall’altro una certa insofferenza. Vi sarà utile prendervi spazi personali per chiarirvi le idee e non reagire d'impulso. In amore, potreste vivere momenti molto intensi, ma sarà fondamentale misurare le parole e ascoltare il cuore. Nel lavoro, una pausa rigenerante potrebbe fare miracoli sulla vostra lucidità e produttività. La fortuna vi osserva silenziosa: qualcosa di bello potrebbe accadere quando meno ve lo aspettate.

SAGITTARIO Settimana dinamica e stimolante, in cui sarete spinti a guardare avanti con entusiasmo e pragmatismo. I vostri progetti iniziano a prendere forma e le scelte fatte ora potrebbero rivelarsi decisive. In amore, carisma e vivacità vi aiuteranno a conquistare cuori o a rafforzare legami già presenti. Sul lavoro, è tempo di gettare le basi per nuove opportunità: agite con sicurezza. La fortuna cammina al vostro fianco, soprattutto se saprete cogliere l’attimo giusto con determinazione.

CAPRICORNO Giornate tese e a tratti instabili, con emozioni che ribollono sotto la superficie. Sarà importante capire cosa davvero vi agita e fermarvi a riflettere prima di reagire. In amore, evitate atteggiamenti troppo impulsivi: fermatevi ad ascoltare, prima di parlare o decidere. Nel lavoro, mantenere il controllo sarà la vostra arma vincente, specie in situazioni delicate. La fortuna potrà esserci, ma solo se riuscirete a gestire l’ansia e trasformarla in lucidità.

ACQUARIO Settimana vivace ma un po’ confusa, dove tutto sembra in movimento ma non sempre secondo le vostre intenzioni. Sfruttate le trasformazioni in atto per dare una nuova direzione alle vostre giornate. In amore, passione e intensità vi aiuteranno a superare eventuali fraintendimenti, purché siate chiari e presenti. Nel lavoro, fate attenzione a come comunicate: ciò che dite potrebbe essere interpretato in modo diverso. La fortuna potrebbe manifestarsi in modo inaspettato: tenetevi pronti a cambiare piani al volo.