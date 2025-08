Oroscopo settimanale, le previsioni dal 4 al 10 agosto segno per segno

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 4 al 10 agosto.

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

Settimana movimentata, tra decisioni da rivedere e rapporti da chiarire. Qualcuno potrebbe essere polemico, quindi meglio usare tatto e sincerità. Il lavoro scorre bene, mentre il tempo libero offre attimi di vera leggerezza. L'amore migliora con il dialogo.



Settimana positiva, ricca di belle sensazioni e qualche distrazione. In amore sarete dolci e affettuosi, ma nella routine servirà organizzazione per evitare contrattempi. La fortuna vi sorride, ma evitate di affidarvi troppo alla memoria: segnate tutto!



Dopo un periodo stressante, ritrovate equilibrio e voglia di leggerezza. Settimana in miglioramento: l'amore si fa più chiaro, il lavoro procede con grinta e concentrazione. Opportunità fortunate emergono, specie da impegni extra o progetti avviati con impegno e creatività.



Settimana dinamica ma da affrontare con leggerezza. Serve inserire momenti di relax nella quotidianità. Il cuore sarà protagonista e vi aiuterà a scegliere. Sul lavoro tutto scorre, mentre piccole sorprese fortunate vi permetteranno di sentirvi più sereni.



Il vostro entusiasmo si fa sentire: questa settimana promette vitalità e passione, anche sul lavoro. Dialoghi piacevoli e relazioni stimolanti. Per le scelte importanti è meglio attendere: non è il momento ideale per fare mosse decisive, ma il futuro porterà occasioni migliori.



Inizio settimana un po’ confuso, ma recupererete presto energia e voglia di vivere. Amore in risalita, emozioni chiare e gratificanti. Anche il lavoro fila liscio. La fortuna vi aiuta a risparmiare o trovare occasioni vantaggiose per togliervi qualche sfizio.