Oroscopo settimanale, le previsioni dal 28 luglio al 3 agosto

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 28 luglio al 3 agosto.

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

Settimana vivace e piena di iniziative per chi ha voglia di muoversi, sperimentare e socializzare. L'energia sarà dalla vostra parte e la curiosità vi guiderà verso esperienze nuove e piacevoli, anche restando in città. L'amore potrebbe offrire momenti intensi: agite con prontezza se avete qualcuno nel cuore. Nelle relazioni consolidate sarà utile chiarire ogni possibile malinteso con fermezza e sincerità. Sul lavoro vi dimostrerete affidabili e pronti a gestire ogni sfida con lucidità. In arrivo un colpo di fortuna che potrebbe sorprendervi sul finale della settimana.



Settimana di progressi graduali, in cui la pazienza sarà la vostra alleata migliore. Anche se mentalmente potreste sentirvi meno lucidi del solito, saprete mantenere una buona energia fisica e una voglia crescente di stare all’aria aperta. In amore vi attende un clima romantico e autentico, con belle emozioni in arrivo verso il weekend. Se siete soli, potrebbe nascere qualcosa di speciale da un incontro casuale. Sul lavoro evitate la distrazione e mantenete alta la concentrazione. La settimana si chiuderà con una ventata di fortuna inattesa che vi risolleverà lo spirito.



Un inizio settimana un po' confuso, con questioni familiari o domestiche da rimettere in ordine. Ma presto l’atmosfera cambierà e vi ritroverete in un clima più leggero, tra impegni da portare a termine e nuove occasioni per divertirvi. L’amore potrà essere complice e amichevole, con tante possibilità di riscoperta e dialogo. I single avranno modo di stringere nuove connessioni interessanti. Al lavoro riuscirete a brillare per intraprendenza e prontezza. Piccole coincidenze fortunate renderanno alcuni momenti della settimana memorabili.



Le giornate partono in modo tranquillo ma potrebbe accendersi inaspettatamente tra occasioni inattese e nuovi stimoli che vi scuoteranno dal torpore emotivo. Anche restando in città potrete godere di situazioni piacevoli e coinvolgenti. In amore c’è spazio per romanticismo e sorprese, sia per chi è in coppia sia per chi cerca emozioni sincere. Sul lavoro nulla di eclatante, ma il fine settimana potrebbe segnare l’inizio di un periodo di crescita. Fortuna in arrivo sotto forma di esperienze piacevoli o incontri inaspettati.



Settimana all’insegna del piacere e della compagnia. Riuscirete a trovare il tempo per godervi momenti speciali con chi amate, anche se siete ancora alle prese con il lavoro. Sarete affettuosi e più tolleranti del solito, ma attenzione alle giornate finali, in cui un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire. In amore saprete dare il meglio, rendendo ogni momento più intenso e complice. Sul lavoro emergerete per capacità organizzativa e visione d’insieme. Fortuna legata a intuizioni brillanti e colpi di scena positivi.



Giornate di cambiamento importante: lasciate alle spalle nervosismo e incertezze per aprirvi a giornate più armoniose. Ritroverete equilibrio e serenità, specie se tornerete a prendervi cura di voi stessi. In amore crescerà la fiducia, sia per chi vuole iniziare una nuova storia sia per chi desidera rinnovare l’intesa nella coppia. Sul lavoro sarete sempre lucidi e attenti, anche se sognare ad occhi aperti ogni tanto vi farà bene. Una fase positiva di fortuna si affaccia nel weekend, pronta a regalarvi nuove soddisfazioni.