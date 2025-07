Oroscopo agosto 2025, previsioni e consigli mensili per tutti i segni

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati del mese di agosto che sta per arrivare? Scoprilo grazie all’oroscopo di Sky ascolta articolo

Cosa ti prospetta il mese di agosto che sta per arrivare? Sarà un periodo interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Agosto si apre con qualche tensione nelle relazioni, ma sarà anche un mese utile per rivedere dinamiche e ritrovare autenticità nei rapporti. Sul lavoro, evitate reazioni impulsive: prendetevi il tempo di osservare e poi agite. La seconda parte del mese porta un’energia nuova e più favorevole. La fortuna accompagna i vostri sforzi, ma richiede organizzazione e mente lucida per cogliere al volo le occasioni.

TORO Il mese vi incoraggia a godere del presente, senza inutili perfezionismi. In amore, l’armonia nasce dalla semplicità. Sul lavoro, potreste sentirvi messi alla prova: fidatevi della vostra esperienza e mantenete la calma. Agosto è favorevole per chi decide di rallentare e riflettere prima di agire. La fortuna si manifesta nei contesti familiari e nelle relazioni sincere, anche in piccoli gesti quotidiani.

GEMELLI Agosto vi spinge a comunicare in modo chiaro, senza girarci troppo intorno. In amore, basta poco per riaccendere la complicità. Sul fronte professionale, potreste ricevere riscontri inaspettati, specie se avete seminato con costanza. Il mese è utile per rivedere priorità e rafforzare legami. La fortuna vi assiste se seguite l’istinto e rimanete aperti a collaborazioni fuori dagli schemi.

CANCRO Siete in cerca di equilibrio e agosto offre le condizioni per trovarlo, soprattutto nelle relazioni più strette. L’amore chiede cura, ascolto e condivisione sincera. Nel lavoro, meglio puntare sull’efficienza più che sulla quantità. La seconda parte del mese è ideale per impostare nuovi progetti. Fortuna discreta ma presente, soprattutto se restate concentrati su obiettivi reali e non su illusioni.

LEONE Mese dinamico, ma non sempre fluido. In amore, cercate momenti di autenticità e lasciate da parte l’orgoglio. Il lavoro può richiedere qualche aggiustamento, ma le energie non vi mancano. Agosto è perfetto per rivedere le vostre ambizioni con lucidità. La fortuna c’è, ma va coltivata con decisioni coraggiose e un pizzico di pazienza in più.

VERGINE Agosto parte con una spinta di consapevolezza: è tempo di prendervi cura dei vostri spazi e delle relazioni che contano. In amore, chiarezza e piccoli gesti fanno la differenza. Nel lavoro, ci saranno occasioni di crescita per chi ha ben pianificato. La fortuna vi accompagna nelle scelte meditate e nei contatti che si rivelano più solidi del previsto.

BILANCIA Il mese vi invita a liberarvi da pesi superflui, anche emotivi. In amore, puntate sulla qualità e su relazioni che nutrono davvero. Il lavoro richiede diplomazia, ma anche determinazione: non lasciate che siano gli altri a decidere per voi. Agosto porta fortuna se riuscite a trovare un equilibrio tra azione e ascolto, tra fare e riflettere.

SCORPIONE Periodo intenso, ma utile a definire nuove priorità. In amore, siate più trasparenti: la condivisione sincera rafforza anche i legami più provati. Sul lavoro, agosto invita a lavorare dietro le quinte e a progettare con attenzione. La fortuna arriva da intuizioni fulminee e situazioni inaspettate, soprattutto se evitate scontri inutili e scegliete la via del dialogo.

SAGITTARIO Mese altalenante, ma con momenti di grande ispirazione. In amore, servono leggerezza e meno aspettative. Sul lavoro, prendetevi il tempo di fare il punto e non rincorrete tutto. Agosto vi regala occasioni se accettate di fermarvi e ascoltare chi vi sta intorno. Fortuna legata agli spostamenti, ai contatti lontani e ai cambi di prospettiva.

CAPRICORNO Agosto vi chiede di essere meno rigidi con voi stessi. In amore, il controllo può lasciare spazio alla spontaneità. Sul lavoro, riflettete prima di agire: alcuni progetti hanno bisogno di nuove basi. È un mese che premia la coerenza, ma anche l’apertura a ciò che non avevate considerato. Fortuna che arriva da chi vi osserva in silenzio.

ACQUARIO Questo mese vi riporta a fare i conti con ciò che è davvero importante. In amore, chiarite senza polemiche: vi renderete conto di chi vale la pena tenere accanto. Sul lavoro, servono più concretezza e meno teorie. Agosto vi aiuta a riprendere in mano la rotta, a patto che non ignoriate i dettagli. Fortuna che nasce dal confronto diretto.