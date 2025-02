Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 febbraio segno per segno

E' tutto pronto per affrontare una nuova giornata. Sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Al via ecco una nuova giornata tutta da vivere: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte positive? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 18 febbraio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Giove vi dona energia, entusiasmo e voglia di rinnovamento. Questo è un periodo perfetto per intraprendere nuove iniziative e avventure. In amore, seguite il cuore e non esitate a fare il primo passo. Le coppie di lunga data, grazie a Plutone, rinnovano il legame e allontanano la noia. Sul lavoro, vi dimostrate proattivi e raccogliete i frutti degli sforzi precedenti. Dal punto di vista finanziario, gestite le vostre risorse con sicurezza e intuizione.

TORO I transiti di questa giornata vi vedono in piena forma psicofisica, pronti ad affrontare sfide di ogni tipo. Con il Sole, risolvete questioni familiari con saggezza e calma. Mercurio vi offre intuizioni utili. In amore, continuate a vivere una connessione profonda e intima con il partner, con Nettuno che aiuta a risolvere problemi pratici. Sul lavoro, ottime opportunità di comunicazione.

GEMELLI Il cielo di questa settimana vi rende più energici e positivi, infondendovi un rinnovato entusiasmo. In amore, la passione è alle stelle, soprattutto per le coppie stabili, grazie all'influenza benefica di Plutone, che accende la vostra intimità e vi permette di consolidare legami. Sul lavoro, alcune sfide potrebbero richiedere sacrifici, ma con impegno, determinazione e rigore, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

CANCRO Oggi il Sole porta una giornata abbastanza positiva. In amore, sarete chiamati a scegliere tra due forti sentimenti. Gli influssi di Saturno, Sole e Mercurio vi guideranno verso la decisione giusta. Sul lavoro, Nettuno e il Sole favoriscono le attività comunicative. In campo finanziario, sebbene le risorse siano abbondanti, Saturno vi invita a moderare le spese.

LEONE Da oggi, il Sole porta serenità mettendo in evidenza i rapporti personali. Venere vi rende teneri e disponibili. In amore, il Sole risveglia una passione che sembrava spenta, con un rinnovato afflato emotivo, favorito da Venere. Sul lavoro, Giove vi offre idee brillanti.





VERGINE I moti celesti di oggi sono discreti, ma ci sono ancora alcuni aspetti da gestire. In amore, Urano favorisce conquiste audaci, spingendovi a capire meglio ciò che desiderate. Sul lavoro, il Sole in angolo dissonante vi presenta una sfida professionale che richiede competenza e competitività, ma siete pronti a vincerla. Per quanto riguarda le finanze, con Marte, è un buon momento per risparmiare.

BILANCIA Una configurazione astrale favorevole con Plutone e Giove vi spinge a essere più decisivi in vari ambiti della vita. Vi sentite più leggeri e pieni di energia rispetto ai giorni scorsi. In amore, i pianeti accendono la passione, sia nelle relazioni stabili che occasionali, rendendo il vostro approccio più generoso e volitivo. Sul lavoro, riuscite a creare un ambiente di fiducia e partecipazione. In ambito finanziario, prima di fare una grossa spesa, prendetevi il tempo per valutare attentamente la scelta.

SCORPIONE Un gruppo di forze planetarie ostili, tra cui Urano, vi mette alla prova. In amore, le differenze di opinioni con il partner non devono diventare motivo di conflitto, poiché la varietà è ciò che arricchisce la relazione. Sul lavoro il Sole porta benefici. In campo finanziario, il vostro spirito generoso vi spinge a sostenere progetti di beneficenza.

SAGITTARIO La Luna porta facilità in vari ambiti, aiutandovi a risolvere situazioni rapidamente e senza l'aiuto di altri. In amore, il Sole stimola la vostra avventura, ma attenzione a non lasciarvi coinvolgere in esperienze superficiali. Sul lavoro una serie di pianeti favorevoli vi offre supporto. Infine, fate attenzione alle finanze e controllate i conti.

CAPRICORNO Questa giornata di febbraio è all'insegna della leggerezza e del benessere, grazie ai pianeti favorevoli. Plutone vi apre a nuove amicizie legate a interessi culturali e artistici. In amore, i pianeti vi supportano nei progetti di vita comune, come convivenza o acquisto di una casa. Il Sole vi porta successi sul lavoro. Infine, oggi dovete regolare i vostri conti.

ACQUARIO Oggi, con la Luna, potreste avvertire qualche variazione di umore, ma nulla di grave. In amore, Venere vi dona fascino, ma qualche problema legato alla possessività potrebbe creare tensioni; con la vostra amabilità, riuscirete a superarlo. Sul lavoro, una leggera stanchezza mentale potrebbe rallentarvi.

PESCI Oggi il Sole entra nel vostro segno, unendosi a Mercurio, Saturno e Nettuno. Con un'estrema sensibilità e generosità, siete pronti a mostrare il vostro estro e ad empatizzare con gli altri, grazie anche alla Luna in buon aspetto. In amore, la giornata si presenta armoniosa, ma è meglio evitare di essere troppo possessivi. Sul lavoro, un'ottima opportunità si presenta per chi fa una libera professione. Attenzione agli investimenti, usate bene i vostri risparmi.