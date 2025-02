Oroscopo del 12 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata: sarà ricca di svolte positive? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE Il Sole vi ispira a rinnovarvi, dai rapporti sociali agli interessi personali, mantenendo però saldo il legame con la famiglia. L’ambiente intorno a voi è vivace e favorisce incontri importanti. In amore, nuove opportunità sentimentali vi attendono, mentre sul lavoro impegno e dedizione vi porteranno riconoscimenti importanti.

TORO Un gruppo di pianeti avversi vi provoca un po’ di stanchezza e qualche preoccupazione in famiglia. In amore, Venere vi sfida a chiarire i vostri sentimenti, mentre le coppie godono di stabilità. Sul lavoro siete determinati e ambiziosi e pronti a raggiungere nuovi obiettivi. Fate attenzione alle spese per evitare di sforare il budget.

GEMELLI Il Sole, Mercurio e Plutone vi donano energia e voglia di fare, bilanciando impegni lavorativi e desiderio di socialità. In amore, un incontro inaspettato accende passioni intense, ma attenti a non perdervi in illusioni giovanili. Sul lavoro siete produttivi e determinati, con ottime opportunità. Evitate spese impulsive, soprattutto negli acquisti che potrebbero deludervi.

CANCRO Nonostante Venere avversa, Urano e Saturno vi offrono incontri inaspettati e armonia familiare. In amore, sia nelle coppie stabili che nelle avventure leggere, trovate serenità e chiarezza sui vostri sentimenti. Sul lavoro, riuscirete ad ottenere interessanti opportunità di successo e riconoscimento.

LEONE Siete dolci e concilianti, con una grande voglia di vivere. In amore, siete travolti da un sentimento intenso: cercate di gestirlo con razionalità per avvicinarvi al vostro obiettivo. Sul lavoro, consensi e successi vi accompagnano. È il momento giusto per pianificare al meglio i vostri risparmi.

VERGINE Oggi potreste sentirvi un po’ disorientati a causa di influenze astrali contrastanti, ma la vostra razionalità vi aiuta a mantenere l’equilibrio. In amore, una passione inaspettata vi travolge, facendovi riscoprire emozioni intense. Sul lavoro, affrontate le sfide con disciplina e determinazione, senza lasciarvi scoraggiare.

BILANCIA Siete particolarmente efficienti nei contatti sociali, grazie all’influsso positivo di Mercurio. In amore, cercate stabilità e armonia, evitando scossoni emotivi, mentre i single si godono il momento senza ansie. Sul lavoro potrete avere ottime opportunità di successo. Periodo favorevole anche per il denaro, con possibilità di risparmio.

SCORPIONE Potreste affrontare qualche difficoltà all'inizio della giornata, con possibili imprevisti che richiederanno attenzione e pazienza. In amore, il vostro talento seduttivo brilla sia nelle relazioni stabili che in quelle occasionali. Sul lavoro, la giornata si preannuncia favorevole, con Marte e Nettuno che vi ispirano e vi danno la giusta energia per affrontare le sfide con creatività e determinazione.

SAGITTARIO Oggi è un buon giorno grazie all’influenza positiva di Plutone. In amore, Venere vi favorisce ma Nettuno consiglia di evitare iniziative impulsive. Sul lavoro, il vostro carisma e slancio vi aiutano a ottenere successo. Infine, il Sole vi rende entusiasti nelle spese, ma fate attenzione agli eccessi.

CAPRICORNO Gli aspetti planetari favorevoli vi offrono una giornata serena e armoniosa, con Saturno che vi conferisce autorevolezza e capacità di comunicare in modo chiaro e diretto. In amore, l'influenza di Urano porta nuove opportunità e apre il cuore, consigliando ai single di non chiudersi in se stessi. Sul lavoro avrete ottime opportunità di affermarvi.

ACQUARIO Oggi la Luna porta positività, ma Urano limita leggermente la vostra tipica verve intellettuale e dinamica. In amore, la vostra freschezza e comprensione vi aiutano a conquistare chi vi sta intorno, con Mercurio, Plutone e il Sole nel vostro segno che aprono i vostri cuori. La giornata a lavoro è particolarmente produttiva.

PESCI La giornata si allinea con la vostra natura sensibile e creativa, grazie all'influsso favorevole di Nettuno e Saturno. In amore, Saturno stimola emozioni profonde, con sentimenti intensi sia che siate in coppia o in cerca dell’anima gemella. Sul lavoro, la vostra creatività è al massimo e potete ottenere rapidi successi.