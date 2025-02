Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 10 febbraio

Si parte con una nuova settimana ed una nuova giornata: sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 10 febbraio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Giove vi spinge ad agire con determinazione per il bene dei vostri cari, regalandovi soddisfazioni. In amore, evitate toni duri e lasciate spazio alla dolcezza, mentre Plutone vi invita alla razionalità. Sul lavoro, le responsabilità sono tante, ma grazie a Giove e Plutone riuscite a pianificare con successo.

TORO Giornata serena e piacevole, con Saturno, Nettuno e Urano che vi danno grinta. In amore, la Luna porta buone prospettive ai single, mentre chi è in coppia può pensare a progetti importanti. Sul lavoro, evitate di apparire troppo autoritari, specialmente se gestite altri colleghi.

GEMELLI Nettuno vi rende un po’ più lenti e sognanti del solito, ma Venere vi dona la capacità di adattarvi al clima della giornata. In amore, i single potrebbero essere sorpresi da un nuovo interesse che accende emozioni inattese, mentre chi è in coppia avrà l’opportunità di ravvivare il rapporto con momenti di complicità e iniziative condivise. Sul lavoro, Plutone favorisce avanzamenti e opportunità di crescita, spingendovi a guardare con ambizione al futuro.

CANCRO Urano vi dona una carica di energia che rende questa giornata vivace e stimolante, spingendovi ad affrontare gli impegni con dinamismo e intraprendenza. In amore, potrebbe emergere qualche piccolo malinteso o momento di incertezza, ma la vostra naturale capacità di creare armonia e comprensione vi aiuterà a ristabilire l’equilibrio con il partner. Sul lavoro, la Luna vi sostiene, favorendo intuizioni brillanti e un’ottima espressione creativa.

LEONE La giornata si presenta tranquilla, con una configurazione planetaria che rafforza la vostra dinamicità e il desiderio di brillare. In amore, la sintonia con il partner è forte, anche se piccole interferenze esterne potrebbero creare qualche tensione, facilmente risolvibile con il dialogo. Sul lavoro, potreste sentirvi più stanchi del solito, ma la vostra determinazione vi aiuterà a portare a termine i compiti.

VERGINE La vostra natura pacata e riflessiva vi permette di mediare con successo nelle dinamiche familiari, affrontando piccoli screzi senza difficoltà. La Luna vi sostiene, mentre Urano vi protegge. In amore, Giove aiuta a ravvivare la coppia con nuovi stimoli culturali, mentre sul lavoro la vostra instancabile dedizione si fa notare.

BILANCIA Oggi, Mercurio e il Sole in angolo favorevole vi permettono di mostrare il vostro fascino, con un supporto speciale di Plutone che esalta le vostre capacità intellettive. In amore, Giove rende i single spigliati nelle conquiste, mentre chi è in coppia gode di un'ottima comunicazione. Sul lavoro, il Sole vi rende autorevoli e gentili nel guidare gli altri.

SCORPIONE Il duo Plutone-Mercurio in angolo sfavorevole potrebbe creare qualche piccolo ostacolo nella gestione della vita familiare, ma Saturno, in aspetto positivo, vi regala serenità emotiva. In amore, Marte e Nettuno aprono la porta a nuove emozioni e occasioni di innamoramento, regalando momenti romantici e speciali. Sul lavoro, l’influsso di Saturno vi rende particolarmente efficienti e capaci di affrontare ogni compito con determinazione, portando risultati soddisfacenti.

SAGITTARIO Oggi Plutone vi dona grinta e voglia di emergere, anche se la salute potrebbe risentirne. In amore, la passione prevale, e i single vivranno momenti eccitanti grazie all’influsso di Sole, Plutone e Mercurio. Sul lavoro, i pianeti vi promettono successo.

CAPRICORNO I transiti planetari sono favorevoli, con Saturno e Urano che vi rendono conviviali e sobri. In famiglia, vi trovate in sintonia, riuscendo a bilanciare le esigenze di tutti con equilibrio e affabilità. In amore, vi sentite sereni con il partner e vi apre a un dialogo profondo. Sul lavoro, dimostrate il vostro talento, sorprendendo i colleghi con la vostra competenza.

ACQUARIO Con il Sole, Marte e Plutone nel vostro segno, vi sentite pieni di vitalità e pronti a interagire con gli altri con il vostro calore umano. In amore, grazie a Venere e Mercurio, siete espansivi e disponibili, e se siete single, vi lanciate in un corteggiamento che porta risultati sorprendenti. Sul lavoro, Urano potrebbe ostacolarvi, quindi fate attenzione a non distrarvi.

PESCI Oggi la Luna favorisce i legami affettivi, stimolando una gestione serena della vita familiare e amicale. Non preoccupatevi per distrazioni o vuoti di memoria, che svaniranno in serata. In amore, Urano vi spinge a relazionarvi con slancio e rispetto, vivendo una corrispondenza appagante con il partner. Sul lavoro, fate attenzione a memorizzare bene le informazioni.