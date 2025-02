Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 3 al 9 febbraio

In calendario ecco un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di svolte inattese? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Con la giornata odierna inizia una nuova settimana tutta da vivere. Sarà piena di giornate interessanti? Lavoro, soldi e amore ti riserveranno sorprese inattese? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 3 al 9 febbraio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Settimana positiva con aria di sorrisi e buone notizie in arrivo. L'amore sarà nell'aria, con sorprese per chi vi sta vicino. Ottimi giorni per organizzarsi e fare progressi al lavoro, soprattutto per chi cerca nuove opportunità. Per le finanze, si prevede una fase favorevole, a patto di essere prudenti e riflessivi.

TORO La settimana inizia con tanti pensieri, alcuni positivi e altri confusi. È il momento di mettere ordine nelle intenzioni e nei programmi per evitare errori. In amore, si consiglia di abbracciare il cambiamento e la passione con il partner. Attenzione sul lavoro e nelle finanze: è meglio evitare accordi e investimenti rischiosi in questo periodo.

GEMELLI Questa settimana porta una carica di energia che stimola la comunicazione e l'apertura verso gli altri. Sarà il momento giusto per risolvere tensioni familiari e rafforzare i legami affettivi. In amore, il cielo promette una maggiore complicità e serenità. Lavoro e finanze sono favorevoli, con buone opportunità di crescita e successo, inclusi possibili aumenti o investimenti fruttuosi.

CANCRO La settimana è ricca di energia e vitalità, ideale per prendersi cura del proprio benessere fisico. In amore, la passione è intensa, ma potrebbero emergere emozioni discordanti che potrebbero rafforzare la relazione. Sul fronte del lavoro, è il momento di sistemare questioni in sospeso, mentre in ambito economico, le spese potrebbero aumentare, richiedendo cautela.

LEONE La settimana inizia con qualche momento di disagio, ma a partire da giovedì ci sarà un netto miglioramento, con buone notizie o risoluzioni. L’imprevisto sarà favorevole, mentre nel weekend è meglio riflettere senza cercare chiarimenti con persone complicate. In amore, le stelle favoriscono la complicità e l’audacia. Sul lavoro, però, è necessario prestare attenzione ai dettagli per evitare imprevisti.

VERGINE La settimana inizia con un clima positivo di ripresa, accompagnato da energia fisica e mentale, che vi aiuterà a rimettervi in forma e a raggiungere i vostri obiettivi. Il weekend è perfetto per trascorrere del tempo con le persone che amate. In amore, ci sarà tanta passione, ideale per chi cerca nuove emozioni o per rinnovare l'intesa di coppia. Sul lavoro, tutto tranquillo e sereno.

BILANCIA La settimana porta tante occasioni di svago con gli amici, ma i rapporti affettivi saranno messi alla prova. L’alternanza tra giornate buone e difficili potrebbe intaccare la serenità, quindi è importante concedersi delle pause per ricaricarsi. In amore, la pazienza sarà fondamentale, ma il dialogo chiaro vi aiuterà a superare le difficoltà. Sul lavoro, troverete momenti di tranquillità.

SCORPIONE Settimana di energia e determinazione, ma c’è anche da un po' di confusione mentale. In amore, la passione sarà al massimo, ma fate attenzione a possibili malintesi. Sul lavoro, meglio mantenere la pazienza e aspettare il momento giusto. Le finanze sembrano tranquille, ma presto arriveranno tempi migliori.

SAGITTARIO La settimana si prospetta positiva, con miglioramenti concreti nei sentimenti. In amore, dopo un inizio un po’ incerto, arriveranno giornate più solari e nuove conoscenze per i single. Sul lavoro, avrete ottime possibilità di fare progressi e ottenere risultati. Le finanze non miglioreranno subito, ma la vostra lucidità mentale vi aiuterà a definire una strategia vincente.

CAPRICORNO Settimana caratterizzata da imprevisti familiari e un malumore diffuso. Le giornate più difficili saranno le prime e le ultime. Tuttavia, durante la settimana potrete distaccarvi dalle emozioni destabilizzanti e vedere la situazione da un altro punto di vista. In amore, i single dovrebbero concentrarsi su se stessi, mentre le coppie dovranno evitare risentimenti e interferenze esterne. Al lavoro, mantenete la calma, e per le finanze, non fatevi sopraffare da ritardi o difficoltà.

ACQUARIO Settimana vivace, con nuove idee e opportunità in arrivo. In amore, i sentimenti si riscalderanno, portando dolcezza e complicità nelle coppie, mentre per i single ci saranno scelte significative da fare. Al lavoro, la concentrazione e la comunicazione potrebbero portarvi a una promozione o a un impiego stabile. Le finanze vedranno un miglioramento, con guadagni da vari fronti.

PESCI Giornate di energia, con una forte carica fisica e interiore. La forza di volontà e la grinta vi aiuteranno ad affrontare i ritmi più stressanti e a concentrarvi sul vostro benessere. La passionalità caratterizzerà il vostro amore, favorendo flirt e sensualità, con un tocco di fantasia e creatività. Al lavoro, affronterete gli impegni con determinazione, ma senza grosse novità in arrivo.