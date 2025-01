Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 31 gennaio

Al via ecco una nuova giornata da affrontare. Sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per affrontare nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze porteranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 31 gennaio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Oggi ritrovate slancio ed entusiasmo dopo un periodo più spento. In amore, proteggete la vostra relazione da interferenze. Al lavoro, mantenete equilibrio tra impegni e momenti di pausa. Il desiderio di comfort potrebbe spingervi a spese eccessive, quindi gestite bene il budget.

TORO Oggi le stelle vi supportano con determinazione e razionalità. In amore, nuove opportunità si prospettano per i single. Sul lavoro, il vostro impegno si fa notare e vi gratifica. Se desiderate concedervi un acquisto importante, le condizioni potrebbero essere favorevoli.

GEMELLI Giornata di alti e bassi, ma con opportunità interessanti. In amore, nuove conoscenze sono stimolanti, mentre in coppia serve pazienza. Sul lavoro, la vostra dedizione non passa inosservata. In campo finanziario, attenzione a proposte poco trasparenti e decisioni affrettate.

CANCRO Il corpo chiede relax, assecondatelo senza sensi di colpa. In amore, energie positive favoriscono nuove prospettive e momenti speciali. Il lavoro scorre fluido, grazie alla vostra capacità di adattamento. Un'opportunità economica interessante si presenta: valutate con attenzione prima di agire.

LEONE Giove vi infonde entusiasmo e positività. L’amore potrebbe riservare sorprese, soprattutto per chi ha legami a distanza. Il lavoro scorre con dinamismo, specialmente per i liberi professionisti. Una questione patrimoniale richiede attenzione, ma la vostra determinazione vi aiuterà a gestirla con successo.

VERGINE Cielo astrale favorevole: nuove passioni per i più giovani e sorprese sentimentali per i più maturi. Ottimi riscontri lavorativi, approfittate di nuove possibilità. Un’opportunità finanziaria si presenta e con il giusto intuito e una buona pianificazione, sarà un successo.

BILANCIA Empatia e sensibilità al massimo grazie a Mercurio, Sole e Plutone. Amore in equilibrio grazie alla mediazione, ma attenzione a Marte che porta sfide. Ottimi risultati lavorativi per chi lavora in gruppo. Vi attraggono acquisti costosi, ma siate cauti.

SCORPIONE Giornata all’insegna dell’ottimismo con Marte, Luna e Venere che infondono fiducia e voglia di vivere. In amore, passione e stile vi favoriscono. Nel lavoro, massima efficienza, ma possibile calo di energia. Attenzione alle spese, non esagerate.

SAGITTARIO Ottima configurazione astrale con Sole, Mercurio e Plutone. In amore, giornate di alti e bassi, ma nessuna preoccupazione all'orizzonte. Nel lavoro, non demordete: i vostri sforzi daranno presto frutti. Ottimo intuito per affari promettenti.

CAPRICORNO Grande fortuna per voi del Capricorno con pianeti favorevoli in tutti i campi. In amore, osate di più per conquistare chi vi interessa. Nel lavoro, molte opportunità da cogliere: siate pronti a non farvele scappare. Buone prospettive d’investimento.

ACQUARIO Venere e Luna in Pesci portano benefici emotivi e mentali. In amore, usate diplomazia e tatto per risolvere eventuali tensioni. Lavoro creativo in ufficio e buona stima dei colleghi. Attenzione a non essere troppo generosi con il denaro.

PESCI Urano in Toro e Marte favoriscono armonia nelle relazioni familiari e con gli amici. In amore, la spontaneità e la tenerezza sono vincenti. Al lavoro, l’adattabilità e il compromesso aiuteranno a superare le tensioni. Buone le finanze.