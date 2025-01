Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 gennaio

Pronti, via! Si parte con una nuova giornata tutta da vivere. Sarà degna di nota? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà ricca di svolte inattese? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell'oroscopo del 28 gennaio.

ARIETE Marte può rendere difficile raggiungere un accordo tra familiari, ma mantenere razionalità e buon senso aiuterà. La giornata è vivace grazie a Giove, che porta energia e dinamismo. Il legame con la vostra dolce metà è autentico e appassionato, senza dubbi o esitazioni. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, lavorate su voi stessi. Nel lavoro potreste essere stanchi, cercate di rilassarvi. Scegliete con attenzione e non esagerate con acquisti impulsivi.

TORO La vita familiare e sociale è al centro dell'attenzione, con opportunità di relazionarsi e di far brillare la vostra personalità, in particolare con i familiari stretti. Per chi è single, un incontro recente potrebbe favorire una fusione emotiva, mentre chi è in coppia si gode una giornata tranquilla accanto al partner. Sul piano finanziario, non perdete di vista la prudenza e il risparmio.

GEMELLI Il vostro spirito sociale brilla in modo speciale. In amore, Venere con l'influenza di Giove vi rende più affascinanti, favorendo i nuovi incontri per i cuori liberi, mentre chi è in coppia può godersi la serenità. Tuttavia, attenzione alle finanze, poiché la tentazione di spendere potrebbe essere forte, soprattutto con l'influenza di Saturno, Venere e Nettuno contrari.

CANCRO Il vostro intuito è particolarmente acuto, permettendovi di entrare in empatia con le persone care grazie alla combinazione di razionalità e sensibilità. In amore, una nuova relazione vi coinvolge profondamente, ma è meglio non correre troppo e prendersi il tempo di conoscere davvero questa persona. Per quanto riguarda le finanze, una situazione economica che vi preoccupava si sta finalmente risolvendo, e la pazienza vi ha portato i frutti sperati.

LEONE Nonostante qualche posizione planetaria un po' difficile, è una giornata in cui dovete organizzare meglio il vostro tempo per non essere sopraffatti da eventi esterni. In amore, se siete single, un incontro recente si trasforma in una conquista sicura, mentre chi è in coppia potrebbe affrontare qualche piccola provocazione a causa di influenze esterne. Sul piano finanziario, Plutone vi chiede di stare prudenti nelle spese.

VERGINE Oggi vi sentite un po' più rilassati, probabilmente a causa della stanchezza accumulata nei giorni precedenti. In amore, i pianeti vi spingono a essere più profondi e impegnati emotivamente, quindi è il momento di dedicare maggiore attenzione alla vostra relazione. Sul fronte finanziario, Giove vi consiglia prudenza, invitandovi a evitare spese eccessive.

BILANCIA I transiti planetari sono molto favorevoli per voi. In amore, il Sole e Mercurio vi favoriscono, aumentando il vostro fascino e promettendovi successi in nuove conquiste sentimentali. Per quanto riguarda le finanze, mantenete equilibrio e attenzione alle vostre spese.

SCORPIONE Potrebbero esserci alcune piccole tensioni in famiglia, ma con il vostro carisma e la capacità comunicativa riuscirete a risolvere tutto con calma. In amore, la sintonia con il partner continua a essere forte, grazie anche al favore di Marte, che vi aiuta a mantenere una buona armonia. Per quanto riguarda le finanze, Mercurio vi invita a fare attenzione agli acquisti.

SAGITTARIO I transiti planetari sono molto favorevoli per voi. Mercurio vi porta ottimismo, simpatia e facilità nelle relazioni. In amore, Saturno vi spinge a prendervi cura della persona amata, soprattutto se siete nella seconda decade, aiutandola a superare difficoltà emotive o familiari. Sul fronte finanziario, Mercurio vi aiuta nel gestire le vostre finanze.

CAPRICORNO Oggi i transiti astrali vi sono favorevoli, con Venere, Nettuno e Saturno che vi sostengono. In amore, la Luna in congiunzione nel vostro segno risveglia la vostra passionalità, permettendovi di esprimere sinceramente il vostro affetto, sia che si tratti di una relazione stabile o di un flirt. Per quanto riguarda le finanze, i pianeti vi favoriscono.

ACQUARIO Con l'ingresso di Mercurio nel vostro segno, le amicizie e i legami affettivi a lungo termine sono al centro della vostra attenzione. In amore, sentite una forte esigenza di gioia, seduzione e libertà, soprattutto se siete single, con la fortuna che vi sorride, mentre per alcune coppie di lunga data potrebbero esserci ritorni di fiamma. Sul piano finanziario, è meglio non essere troppo impulsivi, dato l'influsso negativo di Urano.

PESCI I transiti astrali sono discreti, sarete favoriti da pianeti come Luna, Nettuno, Venere e Plutone. In amore, la vostra affabilità e delicatezza vi permettono di sedurre anche le persone più difficili da conquistare. Tuttavia, sul piano finanziario, è meglio evitare acquisti impulsivi, dato l'influsso dissonante di Giove che potrebbe farvi agire con leggerezza.