Oroscopo del 27 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Al via una nuova settimana e una nuova giornata tutta da vivere. Sarà positiva? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

E' ormai tutto pronto per iniziare una nuova settimana e affrontare una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 27 gennaio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Oggi, grazie a una Venere sensibile ed empatica, potrete vivere intensi momenti di affetto in famiglia. Siete generosi e altruisti nella risoluzione di situazioni complesse con il partner, grazie all’aiuto di Giove. Siate flessibili di fronte a imprevisti e riuscirete a superare le difficoltà della settimana senza problemi. Gestite con saggezza e fermezza le questioni economiche familiari, ottenendo risultati positivi soprattutto se appartenete alla prima decade.

TORO Oggi l’influsso benefico della Luna vi guiderà con ottime intenzioni e prospettive stimolanti. Saturno e Urano vi impegnano con il lavoro, consigliandovi di gestire le rimostranze con chi vi vuole bene con prudenza. Non trascurate la vostra dolce metà, anche se gli impegni vi tengono lontani. Saturno vi darà razionalità e competenza, permettendovi di agire con rispetto nei confronti dei vostri ambiti. In ufficio ci sono risoluzioni di questioni in sospeso. È il momento di gestire i risparmi in modo più attento.

GEMELLI Questa giornata si apre con Giove che porta nuova energia e vitalità. Plutone vi sostiene nella creatività e nel completamento dei progetti con discreta rapidità. Una situazione sentimentale appagante vi permette di guardare al futuro con fiducia. Giove e Plutone favoriscono la stabilità del legame. Se svolgete un lavoro intellettuale, la posizione favorevole di Giove e Urano vi rende brillanti e convincenti nelle vostre idee. Gestite con abilità le finanze.

CANCRO Grazie alla vostra razionalità e ottimismo riuscirete a superare le sfide quotidiane. Venere vi sorride, portandovi fortuna. Nonostante la vostra natura conservatrice, sentirete la voglia di avventura. Siate pronti a nuove esperienze emozionanti, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 18 e il 22 luglio. Cambiamenti in arrivo nel settore lavorativo, soprattutto per i nati nelle prime e terze decadi. Siate pronti a contribuire al cambiamento, vedrete prospettive favorevoli nel futuro. Valutate le vostre entrate e uscite e pianificate il risparmio.

LEONE Oggi, con un vivace Giove, potrete esprimervi con chiarezza e saggezza. In famiglia, una questione delicata verrà risolta. Single, avrete molte attenzioni grazie a Giove e Plutone, che vi aiuteranno a fare scelte più ponderate. Comunicativi e positivi, sarete apprezzati dai colleghi che vi dimostreranno affetto. Prestate attenziona al denaro.

VERGINE Oggi il vostro segno zodiacale è favorito da un propizio Marte che vi riempie di energia e positività. La Luna accende la passione e la sensualità, favorendo sia le relazioni durature che gli incontri occasionali. I superiori apprezzano la vostra competenza e vi elogiano per il vostro impegno. È un buon momento per ottenere riconoscimenti e promozioni. Siate fiduciosi e determinati nel perseguire i vostri obiettivi professionali. Grazie alla Luna, le vostre finanze sono stabili.

BILANCIA Oggi godete del favore di Giove, portando benefici nelle relazioni amicali e familiari. Tuttavia, la Luna e Marte possono causare alcuni intoppi, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Il vostro partner richiede più coinvolgimento emotivo e affetto. Nonostante una giornata complicata, dedicate attenzione alla relazione per mantenerla viva e prospera. Per i single, potreste incontrare qualcuno di speciale oggi. Nervosismo in ufficio, ma il vostro atteggiamento conciliante vi aiuterà a trovare soluzioni. Il vostro spirito diplomate permetterà di superare eventuali difficoltà.

SCORPIONE I moti planetari continuano a sostenervi nonostante alcune difficoltà temporanee. La vostra positività e vitalità possono influenzare positivamente gli altri. Tuttavia, attenzione alle condizioni fisiche e non esagerate con lo sport. Periodo alti e bassi, evitate di sentirvi limitati in una nuova relazione. Datevi spazio per valutare e potreste trovare la persona giusta. Riconoscimento sul lavoro e nuove sfide da affrontare con entusiasmo.

SAGITTARIO Il Sole luminoso ti accompagna insieme a Plutone, infondendo energia e vitalità. Luna e Mercurio amplificano la creatività e la voglia di eccellere. Venere, pur dissonante, stimola la passione e l'energia amorosa per i nati a dicembre. La Luna favorisce intuizioni geniali in ambito lavorativo, soprattutto per la seconda decade.

CAPRICORNO Una fase di incertezza vi spinge a agire con determinazione anziché lasciarvi sopraffare dall'ansia. Mercurio e Luna influenzano la passione, incoraggiando le conquiste audaci e corteggiamenti intensi. Marte potrebbe creare ostacoli sul lavoro, ma mantenete la calma e dimostrate il vostro valore anche in situazioni stressanti. Affrontate una questione economica familiare con razionalità.

ACQUARIO L'oroscopo giornaliero vi vede iniziare la giornata con ottimismo. Non chiudete il cuore a relazioni giocose, potreste trovare ciò che cercate. Nettuno vi rende coinvolgenti e favorisce flirt e avventure che potrebbero diventare sentimenti sinceri. Mercurio, Venere e Luna promuovono sintonia sul posto di lavoro. Urano vi consiglia prudenza con le finanze, evitando investimenti azzardati.

PESCI Sono state le ultime parole scritte in cielo dalla Luna a regalare un senso di calma e armonia interiore. Urano porta uno stato di salute invidiabile. Marte regala scintille di passione. Nettuno infonde un desiderio avventuroso e fortunato. Saturno sostiene la vostra costanza e determinazione. È il momento di investire senza esitazioni.