Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 23 gennaio

La vitalità e l'ardore di Giove e Plutone vi dona simpatia e capacità di interagire, mentre Urano vi offre stabilità. In amore, una nuova passione vi coinvolge mentre nel lavoro arriva una committenza importante. Seguite il vostro intuito per le finanze ma agite con cautela.

Plutone favorisce soluzioni per la vita familiare e stimola nuove iniziative. In amore, esprimete le vostre qualità migliori. Sul lavoro, affrontate sfide con determinazione. Arrivano finalmente i guadagni sperati.

Oggi è necessario affrontare le complicazioni familiari con determinazione. In amore, essere prudenti e delicati, con successo assicurato. Sul lavoro, impegnatevi al massimo e risolvete un importante incarico. Problemi finanziari risolti grazie a possibili guadagni extra in arrivo.

Giornata di svolte positive con Plutone e Giove: nuove amicizie, emozioni e condivisione in vista. Luna favorevole per la seconda decade per migliorare salute mentale ed emotiva. Amore, lavoro e finanze saranno in sintonia per portarvi al successo.