Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 gennaio segno per segno

ARIETE Energia espansiva e positiva grazie all'influenza benefica di Plutone. Questo vi darà la spinta necessaria per esplorare nuovi orizzonti e mettervi alla prova. Per i nati nella terza decade, l'amore potrebbe essere un po' ostacolato, ma ciò renderà le vostre conquiste ancora più intriganti. Le prospettive professionali sono ottime, soprattutto per i nati nella prima decade. Fate attenzione a non esaurire i vostri risparmi, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

TORO La configurazione planetaria porta una sensazione di euforia che vi spinge verso iniziative fortunate. Sentirete un influenzabile benefico a livello morale ed esistenziale, favorendo la creazione di legami autentici. Il periodo è di intenso sviluppo creativo, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Momento favorevole per l'amore, con progetti di viaggio in vista, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Riuscirete a portare a termine con successo una questione impegnativa in ufficio, grazie alla vostra perseveranza guidata da Saturno.

GEMELLI Influenzati positivamente da Plutone vivrete una fase stimolante e di crescita personale. Un bel Giove in coppia con la Luna ravviva i rapporti di coppia, regalando poesia e armonia, specie per chi è nato nella seconda decade. Evitate i pettegolezzi in ufficio e continuate per la vostra strada senza farsi influenzare da chiacchiere inutili. Venere, Saturno e Nettuno potrebbero creare incertezze finanziarie. Valutate attentamente spese ed entrate per mantenere stabilità economica.

CANCRO Aspetto negativo di Mercurio, mentre Saturno continua a favorire soprattutto chi è nato nella seconda decade. L'aria è densa di stimoli creativi e professionali. Plutone vi spinge a mostrare sincerità nei sentimenti, ristabilendo la sintonia con il partner. Aspettate una risposta importante dai vostri capi, abbiate pazienza. Pianificate le spese con attenzione, i pianeti contrari limitano la capacità economica desiderata.

LEONE Giornata ricca di creatività e ambizioni. L’energia positiva vi spinge a progettare con gioia e determinazione. Tuttavia, è importante moderare l’oralità in tutte le sue forme per evitare rischi futuri. Mostrate grandi capacità seduttive e attrattive, in particolare per i single. Tuttavia, è consigliabile prendersi del tempo e non affrettarsi in nuovi incontri amorosi. La costante operosità vi spinge a concludere e realizzare progetti nel campo professionale. La prudenza è fondamentale in questo periodo, mentre la pazienza e la riflessione saranno premiate dall’influenza positiva di Giove.

VERGINE Sotto l'influenza favorevole di Marte, godete di un periodo di successo e carisma. È il momento ideale per dichiararsi se siete nati nella terza decade o godere di serena condivisione in coppia se appartenete alla seconda decade. Favoriti negli affetti grazie al Sole, alla Luna e ad Urano da segni amici di Terra. Un luminoso Sole vi apre la strada verso il successo professionale, dimostrando la vostra passione e dedizione al lavoro. Approfittate di questa fase positiva per realizzare i vostri obiettivi con determinazione.

BILANCIA Splendono diversi aspetti favorevoli, donandovi sensibilità, intuito e capacità relazionali. Progetti d’ampio respiro vi richiederanno tenacia e pazienza, con ricompense future garantite. Marte può ostacolare i nati dal 16 al 22 ottobre, con una pausa creativa e stanchezza temporanea. Giove e Plutone vi portano un intenso bisogno di intimità. Gestite i contatti e risolvete questioni complesse con diplomazia e mediazione.

SCORPIONE Il mese di ottobre porta influenze favorevoli da Mercurio e Marte, soprattutto per i nati tra il 25 e il 30. L'intuito e la percettività saranno alti, portando successo in amore, lavoro e denaro. Con Venere, Mercurio e Marte in sintonia, l'intesa fisica e mentale sarà al top. Avventure, flirt e colpi di fulmine vi attendono, ma attenzione a non ferire troppe persone. Il fascino e il carisma delle personalità Scorpione porteranno a successi lavorativi rilevanti.

SAGITTARIO I pianeti influenzano positivamente promettendo fortuna e sorprese inaspettate, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Plutone vi regala una fase di intesa con il partner, evitate di essere troppo esigenti e godetevi la complicità. I single potrebbero vivere nuove avventure amorose. Grazie alla vostra generosità, riuscirete a risolvere un problema di un collega in difficoltà. Le vostre iniziative umanitarie porteranno successo.

CAPRICORNO Le influenze celesti sono favorevoli in questo periodo, con Venere benefica e Mercurio nel segno. Le prime decadi saranno cariche di energia e voglia di creare. Anche i Capricorni più cupi saranno elettrizzati. La Luna e Urano favoriscono gli incontri, con una grande ripresa nelle relazioni di lunga durata. Il team Venere - Mercurio - Luna sarà il vostro asso nella manica per riconquistare posizioni perse in campo affettivo. La prima decade del segno sarà favorita dal destino, con un efficace Mercurio che sosterrà la produttività. Metodici, infaticabili e risparmiatori, vivrete una giornata di costante lavoro.

ACQUARIO La fortunata accoppiata Giove e Plutone congiunto nel vostro segno porterà grinta e forza di carattere. Avrete voglia di miglioramento fisico e mentale. Giove favorisce nuove avventure amorose, Venere in posizione favorevole regala armonia sentimentale. Mostrate la vostra grinta quando necessario, non lasciatevi intimidire dai superiori. Siate prudenti negli investimenti. Plutone vi favorisce, ma Urano potrebbe portare ostacoli.

PESCI Vi sentirete avvolti da energia positiva grazie agli influssi favorevoli di Venere, Nettuno e Saturno. Non fatevi scoraggiare da piccoli ostacoli nel vostro cammino sentimentale. Presto vedrete chiaro e le avventure coinvolgeranno i più giovani della terza decade, grazie all'influsso positivo di Urano. Saturno e Marte vi daranno l'opportunità di raggiungere grandi successi sul lavoro. Siate prudenti nelle vostre scelte e non abbiate paura di ambire a posizioni di prestigio.