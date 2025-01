Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 7 gennaio

Si parte con una nuova giornata, tutta da vivere Sarà positiva? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Al via ecco una nuova giornata: sarà ricca di novità positive? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell'oroscopo del 7 gennaio.

ARIETE La posizione di Marte può portare alti e bassi emotivi. In amore, la passione è in crescita grazie a Plutone e Giove. Sul lavoro, il vostro impegno verrà premiato. Attenzione alle finanze, siate oculati.

TORO Favorevoli transiti di Urano promettono serenità e fascino in crescita per i nati nella terza decade. In amore, attenzione alla possessività con il rapporto Marte-Venere, ma stabilità per legami solidi. Il lavoro vi porterà stima e affetto dai colleghi.

GEMELLI Splendida giornata in cui Plutone influisce positivamente portando entusiasmo e interesse per temi sociali, politici e culturali. In amore, Giove vi rende brillanti e affascinanti, mentre nel lavoro conferma le vostre capacità. Attenzione alle scelte finanziarie.

CANCRO Questa settimana inizia con una leggera svogliatezza post-feste, ma le energie positive di Urano e Nettuno portano entusiasmo e forza di carattere. In amore, esuberanza e calore travolgono il partner. Lavoro efficiente contro critiche, denaro stabile con Urano favorevole.

LEONE Luna e Giove favoriscono il vostro segno con energia positiva, stimolandovi a esprimere il vostro carattere esuberante. Affrontate imprevisti con determinazione e fate chiarezza in amore, sfruttando il vostro fascino naturale. Cautela negli acquisti.

VERGINE La metà del mese sarà molto produttiva ed emozionante con Marte e Urano come vostri alleati principali. Il Sole sarà fondamentale per la Vergine, trasformandovi in conquistatori senza sopraffare gli altri. In amore, osate e coltivate nuove conoscenze; sul lavoro, dimostrate la vostra determinazione e infaticabilità. Con Sole e Urano, potrete fare acquisti intelligenti.

BILANCIA La giornata vedrà solo il Sole e Marte contro di voi: attenzione a questioni di famiglia, lasciate da parte gli impegni concreti e concentratevi sui legami affettivi. In amore, serenità grazie a Giove e Plutone, nel lavoro mostrate energia e senso del dovere, valutate con attenzione proposte finanziarie legate alla famiglia.

SCORPIONE Saturno promette saggezza ed equilibrio per la seconda decade. Venere favorisce l'amore per i nati nella prima decade. Marte e Nettuno portano passione e tenerezza. Energia positiva per il lavoro. Organizzate le finanze per futuri investimenti.

SAGITTARIO Buon momento grazie a Plutone favorevole e Sole positivo. Incontri fortunati per single, passione intensa per le coppie. Energia e successo lavorativo, ma attenzione alle spese e alla prudenza finanziaria. Luna favorevole per chi è nato a novembre.

CAPRICORNO Oggi, Venere vi favorisce nei rapporti familiari e nell'amore anche se siete nati nella prima decade. Nel lavoro, la situazione si stabilizza, soprattutto se siete della terza decade con buoni risultati in arrivo. Realizzate i vostri desideri economici con prudenza.

ACQUARIO Plutone e Venere donano creatività e comunicazione ai nati sotto il segno dell'Aquario. In amore, nuove emozioni per singles della seconda decade. Al lavoro, abilità nel gestire situazioni complesse con successo. Attenzione ai risparmi familiari.

PESCI Venere vi dona abilità e disinvoltura in diverse situazioni quotidiane. In amore, momenti passionali potrebbero prendere il sopravvento su quelli sentimentali. Attivate le energie sul lavoro per massimizzare il risultato con minimo sforzo. Risparmiate.